Caterpillar a publié des résultats solides pour le troisième trimestre, avec un chiffre d’affaires en hausse de 10% à 17,64 milliards de dollars, dépassant nettement les attentes du marché. Le bénéfice ajusté par action s’établit à 4,95 dollars, un repli par rapport à l’an dernier (5,17 dollars) mais supérieur au consensus des analystes qui tablait sur 4,53 dollars. La croissance a été portée par une forte demande des utilisateurs finaux et une augmentation des volumes de ventes sur ses trois principaux segments.

Le chiffre d’affaires des activités de machines, d’énergie et de transport a atteint 16,73 milliards de dollars. Les ventes dans les secteurs de la construction et des ressources ont progressé respectivement de 7% et 2%, tandis que la branche énergie et transport a bondi de 17%. Le groupe prévoit une croissance "solide" au quatrième trimestre, avec un chiffre d’affaires attendu autour de 17,29 milliards de dollars. L’action Caterpillar a réagi positivement à ces résultats, gagnant plus de 12% sur la séance.

En parallèle, Caterpillar a revu à la hausse l’impact des droits de douane, désormais estimé entre 1,6 milliard et 1,75 milliard de dollars pour l’ensemble de l’année, contre une fourchette précédente de 1,3 à 1,5 milliard. Cette révision intervient alors que des discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine sont en cours. Pour 2025, le groupe anticipe des revenus "modérément en hausse" par rapport à 2024, renforcé par un carnet de commandes en croissance et une discipline opérationnelle que la direction estime capable de soutenir une croissance rentable sur le long terme.