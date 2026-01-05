Caterpillar dévoile sa stratégie d'IA industrielle au CES 2026 de Las Vegas
Le géant industriel Caterpillar profite de l'ouverture du salon technologique de Las Vegas pour réaffirmer son virage numérique, misant sur l'autonomie et l'intelligence artificielle pour transformer l'efficacité opérationnelle des chantiers mondiaux..
Caterpillar a annoncé une accélération majeure de ses capacités technologiques lors du salon de l'électronique grand public (CES). Sous l'égide de son directeur général, Joe Creed, l'entreprise a officialisé une collaboration élargie avec NVIDIA afin d'accélérer l'innovation dans la robotique et l'intelligence artificielle de pointe.
"La technologie accélère et étend notre capacité à répondre aux besoins de nos clients en connectant de manière transparente des informations numériques approfondies avec notre expertise des machines", a commenté Joe Creed.
Dans ce contexte, le "Cat AI Nexus" intègre une intelligence avancée sur une mini-pelle Cat 306, offrant des fonctions de sécurité et une gestion de flotte intelligente. Forte d'un héritage de trente ans dans l'autonomie, l'entreprise expose sa vision d'un chantier connecté où l'IA anticipe les besoins et coordonne les opérations en temps réel pour optimiser la productivité et la sécurité des sites.
Caterpillar progresse de 1,3% à New York, à quelques minutes de l'ouverture.
Caterpillar Inc. est le 1er producteur mondial de matériels de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel et à gaz naturel, et de turbines à gaz industrielles. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'engins et de moteurs (94,7%) : engins de terrassement et de construction (pelleteuses, élévateurs, bulldozers, etc.), tracteurs agricoles et forestiers, moteurs et turbines (destinés aux poids lourds, aux bateaux, aux machines industrielles et aux centrales électriques), systèmes de trains de roulement, circuits et composants hydrauliques, etc. ;
- prestations de services financiers (5,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (53,1%), Europe-Afrique-Moyen-Orient (19%), Asie-Pacifique (17,6%) et Amérique latine (10,3%).
