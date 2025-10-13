Caterpillar annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition de RPMGlobal Holdings Limited (cotée à Sydney), spécialiste australien des solutions logicielles pour l'industrie minière.
Fondée en 1977 et basée à Brisbane, RPMGlobal conçoit des logiciels couvrant l'ensemble du cycle de vie minier, avec une forte expertise en gestion d'actifs, gestion de flotte et automatisation. Denise Johnson, présidente du groupe Caterpillar Resource Industries, souligne que la culture d'innovation agile de RPMGlobal 's'aligne parfaitement' avec l'approche client de Caterpillar et renforcera ses technologies existantes.
L'opération, soumise à l'approbation des actionnaires de RPMGlobal et aux autorisations réglementaires, devrait être finalisée au premier trimestre 2026.
Caterpillar Inc. est le 1er producteur mondial de matériels de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel et à gaz naturel, et de turbines à gaz industrielles. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'engins et de moteurs (94,7%) : engins de terrassement et de construction (pelleteuses, élévateurs, bulldozers, etc.), tracteurs agricoles et forestiers, moteurs et turbines (destinés aux poids lourds, aux bateaux, aux machines industrielles et aux centrales électriques), systèmes de trains de roulement, circuits et composants hydrauliques, etc. ;
- prestations de services financiers (5,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (53,1%), Europe-Afrique-Moyen-Orient (19%), Asie-Pacifique (17,6%) et Amérique latine (10,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.