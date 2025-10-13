Caterpillar annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition de RPMGlobal Holdings Limited (cotée à Sydney), spécialiste australien des solutions logicielles pour l'industrie minière.

Fondée en 1977 et basée à Brisbane, RPMGlobal conçoit des logiciels couvrant l'ensemble du cycle de vie minier, avec une forte expertise en gestion d'actifs, gestion de flotte et automatisation. Denise Johnson, présidente du groupe Caterpillar Resource Industries, souligne que la culture d'innovation agile de RPMGlobal 's'aligne parfaitement' avec l'approche client de Caterpillar et renforcera ses technologies existantes.

L'opération, soumise à l'approbation des actionnaires de RPMGlobal et aux autorisations réglementaires, devrait être finalisée au premier trimestre 2026.