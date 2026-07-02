Caterpillar investit jusqu'à 5 MUSD pour renforcer ses compétences au Texas

Le groupe américain entend soutenir la formation aux métiers de l'industrie manufacturière avancée en s'appuyant sur des partenaires locaux et des établissements d'enseignement.

Caterpillar annonce le lancement de son programme de développement de la main-d'oeuvre au Texas, avec une première enveloppe pouvant atteindre 5 MUSD dans le cadre de son initiative quinquennale "Building the Future Workforce", dotée de 100 MUSD.



Le financement vise à réduire les obstacles à la formation, définir les compétences recherchées pour les métiers de demain et faciliter l'accès aux carrières dans l'industrie manufacturière avancée et les métiers de technicien industriel.



L'entreprise collaborera notamment avec le Texas State Technical College, le Manufacturing Institute (institut dédié au développement des compétences industrielles) et des acteurs locaux comme la Seguin Economic Development Corporation.



Le Texas constitue le deuxième Etat concerné par cette initiative, après un premier déploiement annoncé précédemment.