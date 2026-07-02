Caterpillar annonce le lancement de son programme de développement de la main-d'oeuvre au Texas, avec une première enveloppe pouvant atteindre 5 MUSD dans le cadre de son initiative quinquennale "Building the Future Workforce", dotée de 100 MUSD.
Le financement vise à réduire les obstacles à la formation, définir les compétences recherchées pour les métiers de demain et faciliter l'accès aux carrières dans l'industrie manufacturière avancée et les métiers de technicien industriel.
L'entreprise collaborera notamment avec le Texas State Technical College, le Manufacturing Institute (institut dédié au développement des compétences industrielles) et des acteurs locaux comme la Seguin Economic Development Corporation.
Le Texas constitue le deuxième Etat concerné par cette initiative, après un premier déploiement annoncé précédemment.
Caterpillar Inc. est le 1er producteur mondial de matériels de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel et à gaz naturel, et de turbines à gaz industrielles. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'engins et de moteurs (94,7%) : engins de terrassement et de construction (pelleteuses, élévateurs, bulldozers, etc.), tracteurs agricoles et forestiers, moteurs et turbines (destinés aux poids lourds, aux bateaux, aux machines industrielles et aux centrales électriques), systèmes de trains de roulement, circuits et composants hydrauliques, etc. ;
- prestations de services financiers (5,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (54,2%), Europe-Afrique-Moyen-Orient (18,9%), Asie-Pacifique (16,6%) et Amérique latine (10,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.