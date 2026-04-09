Caterpillar nomme Kyle Epley au poste de directeur financier
Caterpillar fait part de la nomination de Kyle Epley comme directeur financier (CFO) à compter du 1er mai prochain, succédant à Andrew Bonfield qui a décidé de prendre sa retraite à compter du 1er octobre 2026, après huit ans passés dans l'entreprise.
Andrew Bonfield occupera un poste de conseiller jusqu'à son départ du groupe, pour favoriser une transition en douceur, avec Kyle Epley qui apportera près de trente ans d'expérience acquise au sein de Caterpillar.
Actuellement vice-président senior des services financiers mondiaux, Kyle Epley dirige une équipe mondiale gérant les opérations financières à l'échelle du groupe, la stratégie, la planification, la trésorerie, la tarification, l'immobilier et les installations.
Au cours de sa carrière, il a occupé divers postes de direction financière de haut niveau, notamment de CFO de division et de contrôleur d'entreprise, ce qui lui a apporté une vaste compréhension opérationnelle et financière des activités de Caterpillar.
Caterpillar Inc. est le 1er producteur mondial de matériels de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel et à gaz naturel, et de turbines à gaz industrielles. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'engins et de moteurs (94,7%) : engins de terrassement et de construction (pelleteuses, élévateurs, bulldozers, etc.), tracteurs agricoles et forestiers, moteurs et turbines (destinés aux poids lourds, aux bateaux, aux machines industrielles et aux centrales électriques), systèmes de trains de roulement, circuits et composants hydrauliques, etc. ;
- prestations de services financiers (5,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (54,2%), Europe-Afrique-Moyen-Orient (18,9%), Asie-Pacifique (16,6%) et Amérique latine (10,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.