Les publications du constructeur d'engins de chantier sont scrutées de près par les investisseurs. Son activité, liée au secteur manufacturier, reflète bien le rythme de l'économie américaine, même en période de tensions commerciales. Le titre perd -1% sur ce début de séance

Caterpillar a publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes et averti que les nouveaux droits de douane américains pourraient réduire sa rentabilité de 1,5 milliard de dollars sur 2025, dont 400 à 500 millions au troisième trimestre. Le fabricant d’engins de construction et d’équipements miniers subit de plein fouet la politique commerciale de Donald Trump, alors que la hausse des coûts et la réorganisation des chaînes d’approvisionnement pèsent sur ses marges. L’action recule actuellement d’environ 1% depuis l’ouverture de Wall Street.

Au deuxième trimestre, les ventes ont reculé de 1% à 16,7 milliards de dollars, avec des baisses de 2% en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, malgré des hausses de prix destinées à compenser la pression tarifaire. Le bénéfice ajusté ressort à 4,72 dollars par action, sous les 4,90 dollars attendus, reflétant à la fois la faible demande américaine et l’effet des taux d’intérêt élevés sur la construction.

Caterpillar prévoit des ventes annuelles légèrement supérieures à 2024, portées par l’énergie et le transport, mais sa marge ajustée 2025 devrait évoluer dans la fourchette basse de ses objectifs. L’industriel illustre la fragilité des acteurs du secteur face à la hausse des tarifs douaniers, qui a déjà coûté plus de 12 milliards de dollars aux entreprises manufacturières américaines en l’espace de deux semaines.