Caterpillar : un milliard de dollars donnés par la Fondation

Caterpillar indique que sa branche philanthropique Caterpillar Foundation a franchi la barre du milliard de dollars de dons à l'échelle mondiale au cours de son histoire, 'pour améliorer les vies et construire des communautés plus fortes, plus résilientes et plus durables'.



Depuis sa création en 1952, la Fondation a investi pour soutenir plus de 11.000 organismes communautaires dans 110 pays et sur six continents, en particulier dans 'le développement de la main-d'oeuvre et les infrastructures naturelles et vitales'.



Si ses premières subventions concernaient historiquement les hôpitaux et la formation des personnes handicapées, elle a ensuite élargi ses actions à des domaines comme l'enseignement ou la préparation aux catastrophes naturelles.