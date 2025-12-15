CDP attribue à Nissan le rang A pour ses initiatives liées au changement climatique

Nissan Motor a de nouveau été reconnue pour son leadership en matière de durabilité d'entreprise par CDP, une ONG environnementale mondiale.



Pour la deuxième année consécutive, l'entreprise a obtenu une place sur la liste A du CDP pour le changement climatique et la sécurité de l'eau, soulignant ainsi son engagement fort envers la gestion de l'environnement.



Le CDP est largement considéré comme la référence mondiale pour la divulgation des informations environnementales des entreprises.



Nissan a atteint le " Leadership Level " (A ou A-) dans le domaine du changement climatique pendant treize années consécutives depuis 2013, et a été incluse sur la liste A pour la sécurité hydrique pendant sept années consécutives.



Dans le cadre de ses objectifs environnementaux à long terme, Nissan vise à atteindre la neutralité carbone tout au long de ses opérations et de son cycle de vie produit d'ici 2050.



Nissan accorde également la priorité aux efforts de réduction de la consommation d'eau en recyclant les éaux udées, un utlisiant efficacement l'eau de pluie et en proposant des solutions pour résoudre les problèmes locaux liés à l'eau.

