CDP Equity veut se renforcer au capital de Nexi, l'action grimpe
Nexi signe un gain de plus de 5,5% à environ 3,57 EUR en fin de matinée à Milan, soutenu par la perspective d'un renforcement de l'institution publique italienne CDP Equity (Cassa Depositi e Prestiti) au capital du fournisseur de solutions de paiement.
CDP Equity, filiale de CDP Group, dont le ministère italien de l'Économie et des Finances détient près de 83% du capital, a fait part de son intention de porter sa participation dans Nexi jusqu'à 29,9% du capital, contre 19,1% à l'heure actuelle.
Si l'institution financière n'a pas pour autant l'intention de lancer une offre publique d'achat sur l'ensemble du capital, le marché y voit un actionnaire public plus engagé pour stabiliser le dossier et accompagner un actif jugé stratégique dans les paiements numériques européens.
Pour rappel, sur la base du cours actuel de son action, Nexi capitalise actuellement 3,96 MdsEUR, mais porte une dette nette qui devrait atteindre 4,5 MdsEUR d'ici la fin de l'année. Sa valeur d'entreprise est donc déjà voisine de 8,4 MdsEUR.
Nexi S.p.A est la PayTech européenne, présente sur les marchés européens attractifs à forte croissance et dans les pays technologiquement avancés. L'entreprise possède l'envergure, la portée géographique et les capacités nécessaires pour mener à bien la transition vers une Europe sans argent liquide. Nexi S.p.A opère dans trois segments de marché : MerchantSolutions, Issuing Solutions et Digital Banking Solutions. La société investit constamment dans la technologie et l'innovation, en se concentrant sur deux principes fondamentaux : répondre, avec ses banques partenaires, aux besoins de ses clients et créer de nouvelles opportunités commerciales pour eux. C'est ainsi que Nexi S.p.A promeut le progrès au bénéfice de tous : en simplifiant les paiements et en permettant aux personnes et aux entreprises de nouer des relations plus étroites et de croître ensemble.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.