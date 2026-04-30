Le changement de régime a déjà commencé.

Pour le dernier meeting de Jerome Powell en tant que président de la Fed, la décision de mercredi soir a été marquée par 4 vote dissidents, une première depuis 1992. Trois participants ont exprimé leur désaccord avec le maintien du biais dovish dans le communiqué, quand Stephen Miran a voté une nouvelle fois pour une baisse de taux.

Une situation qui fait écho à une critique qui émerge depuis plusieurs mois sur le fonctionnement de la Fed : la "pensée de groupe" ("groupthink"). C’est l’idée que les officiels de la Fed auraient toujours tendance à se rallier autour de la vue consensuelle, alors que davantage de diversité d’opinions améliorait la prise de décision collective et permettrait d’éviter les erreurs de politique monétaire.

Dans cette critique, l’un des exemple souvent cité est 2022, lorsque la Fed avait qualifié l’inflation de "transitoire", tardant à réagir et laissant l’inflation atteindre un plus haut de 40 ans. "Tout le monde avait le même modèle, qui était la courbe de Phillips", avait par la suite reconnu Jerome Powell.

"Family fight"

Une critique reprise par Kevin Warsh lors de son audition de confirmation au Sénat la semaine dernière. "J’ai tendance à préférer les réunions plus informelles, où les gens n’arrivent pas avec des discours préparés à l’avance", a déclaré Warsh. "Si la banque centrale a ces débats internes constructifs (en version originale, Kevin Warsh parle de "family fight"), je pense qu’elle prendra de meilleures décisions, et si elle commet des erreurs, elle les corrigera plus rapidement."

Une Fed qui exposerait davantage ses divisions internes signifierait concrètement la fin de la forward guidance (le guidage des anticipations de marché), ce qui semble d’ailleurs être un objectif de Kevin Warsh. "Je ne crois pas qu’il me revienne de vous dévoiler ce que pourrait être une décision future", a-t-il dit aux sénateurs de la Commission bancaire la semaine dernière.

Or, la forward guidance est un outil puissant. "La prévisibilité des déclarations du président de la Fed ne se limitait pas à assurer la cohésion de l'institution ou à orienter les marchés dans leurs décisions individuelles. Elle atténuait la volatilité quant aux prochaines actions de la Fed, contribuant ainsi à maintenir les taux d'intérêt à un niveau bas", résume ainsi Nick Timiraos du Wall Street Journal. "Une Fed dont ce signal serait plus difficile à interpréter risque d'entraîner une légère hausse des coûts d'emprunt pour les particuliers, les entreprises et l'État lui-même."

Le contexte rend les décisions moins consensuelles

La Fed semble d’ores et déjà être entrée dans un nouveau régime où le consensus n’est plus la norme. Entre la prise de fonctions de Jerome Powell (février 2018) et la fin de l’année 2023, il y a eu seulement 7 votes dissidents en 48 réunions. Depuis 2024, ce sont 9 votes dissidents en 19 réunions.

In fine, le niveau élevé de votes dissidents est surtout le résultat d’une situation très particulière pour l’économie américaine. Depuis bientôt un an, les différents chocs – droits de douane, baisse de l’immigration, flambée des prix de l’énergie - créent des risques sur les deux parties du mandat de la Fed (la stabilité des prix et l’emploi maximum).

Face à cela, certains membres du FOMC s’inquiètent davantage d’une inflation au-dessus de la cible depuis cinq ans. D’autres en revanche, craignent les risques sur la croissance, alors que le marché de l’emploi a montré des signes de ralentissement ces derniers mois. Et les deux camps ont des arguments crédibles à faire valoir.

Le contexte rend les décisions moins consensuelles, mais ça ne signifie pas nécessairement un fonctionnement différent. "Chaque nouveau président de la Fed se retrouve dans la même situation : vous avez 18 collègues au sein du FOMC, dont 11 votent chaque année, et votre rôle est de créer un consensus, de dialoguer avec eux, de les comprendre, de saisir leur point de vue, de les rassembler pour parvenir à un consensus et avancer", commentait hier soir Jerome Powell.

Comme le résumait l’ancien président de la Fed de St Louis, James Bullard : "On dirait que le président (de la Fed) obtient toujours ce qu’il veut, mais c’est parce qu’il manœuvre pour rester au centre du comité".