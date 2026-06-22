Ce que l'arrivée de Kevin Warsh change pour la Fed et les marchés

L'arrivée de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale ne se résume pas à un changement de visage. L'ancien gouverneur de la Fed, en poste de 2006 à 2011, a déjà commencé à bouleverser les normes de l'institution.

L'arrivée de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale ne se résume pas à un changement de visage. L'ancien gouverneur de la Fed, en poste de 2006 à 2011 et passé par la crise financière, a déjà commencé à bouleverser les normes de l'institution. Critique de longue date d'un guidage monétaire (forward guidance) excessif et des politiques trop accommodantes, il a profité de sa première réunion pour esquisser une double rupture : une Fed moins bavarde et une Fed plus déterminée à reprendre le contrôle de l'inflation.



Le Comité de la Fed a maintenu ses taux entre 3,50% et 3,75% par un vote unanime, mais le communiqué a été réduit de moitié par rapport à l'ère Yellen-Powell et n'a pas donné d'indication claire sur la suite. Cette sobriété n'est pas qu'un choix de style. Warsh estime qu'un excès de communication enferme la banque centrale dans des trajectoires préannoncées et limite sa capacité à réagir. Le résultat est un retour vers une Fed plus opaque, proche de l'ère Greenspan, où chaque chiffre d'inflation, d'emploi ou de salaire compte davantage pour la trajectoire des taux.



Warsh souhaite moins de communication de la Fed



Warsh remet en cause l'héritage des deux dernières décennies, marqué par la transparence, les indications prospectives et le fameux "dot plot". Son argument est légitime, car une Fed qui annonce à l'avance ce qu'elle pense faire réduit sa propre marge de manoeuvre. Cette critique résonne d'autant plus après l'épisode de 2021-2022, lorsque la banque centrale avait tardé à reconnaître le changement de régime inflationniste.



En raccourcissant les communiqués, en limitant les conférences de presse et en réduisant le guidage explicite, Warsh veut faire passer la Fed d'une logique inertielle à une logique plus adaptative. Les marchés ne doivent donc plus forcément lire ses messages avec les réflexes de l'ère Powell. Dans cet environnement, chaque publication économique gagnerait davantage d'importance, et la Fed pourrait modifier sa trajectoire plus rapidement si l'évolution de l'inflation ou de l'emploi le justifie.



Warsh souhaite régler pour de bon le problème de l'inflation



Malgré une nomination initialement perçue comme favorable à une baisse des taux, Warsh a adopté un ton nettement plus ferme sur la stabilité des prix. Le président de la Fed a qualifié l'inflation de "choix" et affirmé que la banque centrale "livrera la stabilité des prix". Cette phrase prend d'autant plus de relief que les projections de la Fed ont relevé l'inflation core PCE attendue en 2026 à 3,3%, puis à 2,5% en 2027, encore au-dessus de l'objectif de 2%.



Cette fermeté intervient alors que la réaccélération des prix dépasse le simple choc énergétique. L'inflation "core", qui exclut l'alimentation et l'énergie, a commencé à réaccélérer dès novembre dernier, passant de 2,8% à 3,3%, tandis que plusieurs mesures alternatives repartent également à la hausse. Dans ce contexte, la question n'est plus de savoir quand la Fed baissera ses taux, mais combien de hausses de taux sont à prévoir.



Si cette priorité au retour de l'inflation vers 2% se confirme, les deux hausses des taux déjà anticipés par les marchés semblent insuffisantes selon toutes les différentes versions de la règle de Taylor, qui suggère au moins trois hausses des taux. Une Fed plus restrictive peut peser à court terme sur les actifs risqués, en particulier les secteurs cycliques, et soutenir le dollar, mais elle peut aussi réduire le risque d'un resserrement beaucoup plus brutal plus tard.