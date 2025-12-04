Dans leur quête de stratégies porteuses pour la fin de l'année et au-delà, les investisseurs explorent à nouveau la thématique des petites valeurs, dans l'hypothèse où la Fed nouvelle version se montrerait très, très accommodante. En parallèle, le débat fait rage pour savoir s'il faut continuer à tout miser sur l'IA, et via quels acteurs. La question n'est pas tranchée, manifestement.

Il y a des matins plus compliqués que d'autres pour trouver des choses intéressantes à vous raconter. Il était environ 5h18 quand j'ai commencé à faire un tour d'horizon des derniers événements financiers et environ 6h45 quand je me suis dit "OK, j'ai un problème", il va falloir encore parler de la baisse des taux de la Fed dans six jours pour expliquer la hausse, avec un soupçon d'IA et une pincée d'appétit pour le risque.

Mais rien de très satisfaisant là-dedans, et aucune bonne histoire à l'horizon. Du coup, je suis allé creuser les variations des entreprises américaines pour essayer de dégager une tendance. "Quand le Dow Jones gagne 0,8% alors que le Nasdaq 100 plafonne à 0,2%, il y a souvent quelque chose à en tirer", comme dirait mon voisin Emile, dont la légende dit qu'il était au cours élémentaire lors de la création du Dow Jones et déjà à la retraite quand le Nasdaq est né (je rappelle aux sceptiques qu'Emile existe vraiment et qu'il a remporté à plusieurs reprises le prix de la plus grosse courge du village, qui est quasiment l'équivalent d'une légion d'honneur par chez nous). La conclusion habituelle de ce genre de configuration, c'est que les entreprises de l'ancienne économie (celle d'Emile) prennent leur revanche sur celles de la nouvelle. C'était un peu le cas hier. Le podium des hausses composé de UnitedHealth, McDonald's et Goldman Sachs, fleurait bon l'Amérique du siècle précédent.

Mais ce qui attirait le plus l'attention, c'est la ventilation des gains et des pertes du Nasdaq. Une bonne partie du secteur des semiconducteurs a flambé. Notamment Microchip (qui a relevé ses prévisions) et ON Semi, crédités de gains de plus de 10%, ainsi que Marvell, qui a gagné 8% après ses trimestriels. La hausse était si vigoureuse qu'elle a traversé l'Atlantique. STMicroelectronics a par exemple gagné près de 6%, ce qui a probablement poussé ses actionnaires à aller allumer quelques cierges dans l'église la plus proche pour saluer le miracle. J'exagère un peu, mais à peine.

Le truc, c'est que les poids lourds de la cote n'ont pas été invités à la fête. A part Alphabet, la nouvelle passion IA du marché, qui a gagné 1,2%. Nvidia, Apple, Amazon, Broadcom et Meta ont perdu entre 0,3 et 1,1%. Microsoft beaucoup plus (-2,5%) après des révélations de The Information sur des méventes d'outils IA. Le géant de Redmond a démenti fermement mais sans succès. Pour une fois, la rue a choisi de croire la presse plutôt que le service de com' de la société.

Pourquoi je raconte tout ça ? Parce que cela montre la confusion qui entoure actuellement le thème de l'IA : le bloc ne bouge plus de façon monolithique. Et la logique qui s'était plus ou moins imposée au début de la correction de novembre, qui consistait à lâcher les sociétés les plus outrageusement valorisées, n'est plus tellement à l'ordre du jour. Une bonne partie des entreprises de semiconducteurs se paie nettement plus cher que les hyperscalers comme Amazon, Alphabet ou Microsoft, alors que leurs profits sont nettement plus en dents de scie sur la durée.

Il y a quand même eu un gagnant évident hier au-delà de la poussée de fièvre des semis : les valeurs moyennes. L'indice Russell 2000 qui les piste aux Etats-Unis a gagné 1,9%. C'est le signe que la thématique de la baisse des taux de la Fed est en train de prendre le dessus. Non seulement parce qu'il y aura probablement un mouvement de réduction de 25 points de base le 10 décembre, mais aussi parce que le prétendant le plus sérieux à la présidence de la Fed dans six mois, Kevin Hassett, pourrait imposer un programme d'assouplissement monétaire compatible avec la vision de Donald Trump. Malgré les espoirs placés en lui depuis la victoire de Trump à l'élection présidentielle américaine il y a 13 mois, l'indice sous-performe ses homologues. Il n'a gagné que 13% depuis l'élection du début du mois de novembre 2024, contre 20% au S&P 500 et 28% au Nasdaq 100. Dans un marché qui doute de ses têtes de gondole, les investisseurs cherchent assez logiquement ailleurs. Dans la configuration d'une mise en œuvre effective du Fed Put, les valeurs moyennes ne sont pas la pire des idées.

En Europe, le marché reste sur une tendance un peu latérale : le Stoxx Europe 600 n'a connu que des clôtures comprises entre +0,25% et -0,20% au cours des cinq dernières séances. Mais aussi une seule baisse en huit journées. Le marché a fait le deuil d'une nouvelle baisse de taux de la BCE après le petit sursaut de l'inflation en novembre en punissant le secteur immobilier et, dans une moindre mesure, le secteur bancaire. A part ça, pas grand-chose à signaler sur le vieux continent, où les records sont à moins de 2% sur de nombreuses places.

Dans le reste de l'actualité, Scott Bessent, le Secrétaire au Trésor américain, reste au centre du jeu économique de l'administration Trump, pour le plus grand plaisir des financiers qui considèrent que c'est l'adulte dans la pièce. Bloomberg croit savoir qu'il reprendrait la casquette de conseiller du Président si Kevin Hassett partait commander la Fed. Bessent qui a désamorcé hier une des bombes potentielles qui pesaient sur les marchés en assurant que l'administration dispose d'un plan B immédiatement effectif si d'aventure la justice américaine remettait en cause la légalité des droits de douane en janvier.

Du côté de l'Asie-Pacifique, les actions japonaises sont galvanisées par un excellent accueil réservé à une émission obligataire, qui vient contredire les craintes récentes, ce qui permet au Nikkei 225 de gagner 2,1%. Les autres places évoluent dans un canal relativement étroit, avec des baisses modérées en Corée du Sud et à Taiwan et de petits gains en Australie, en Inde et en Chine. L'Europe est attendue en légère hausse à l'ouverture.

Les temps forts économiques du jour

Les indices PMI finaux des services des principales économies précéderont deux stats américaines : les salaires du T3 et la balance commerciale d'octobre. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

Atlas Copco : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 145 SEK à 178 SEK.

Airbus : Deutsche Bank reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 228 à 222 EUR.

Alfa Laval : JP Morgan initie la couverture avec une recommandation neutre et un objectif de cours de 509 SEK.

Alstom : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 9 à 10 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 28,80 à 33,40 EUR.

Argenx : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1070 à 1110 USD.

Bankinter : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 13,53 EUR à 13,10 EUR.

Bodycote : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 635 GBX à 765 GBX.

Commerzbank : Goldman Sachs passe de vendre à conserver avec un objectif de cours de 35,50 EUR.

Compagnie Financière Richemont : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 205 à 220 CHF.

Dassault Systèmes : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 30 à 26 EUR.

Elior : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 3,52 à 3,36 EUR.

Eurazeo : AlphaValue/Baader Europe reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 91,20 à 73,60 EUR.

Galderma Group : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 130 à 175 CHF.

Hermès International : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 2350 à 2250 EUR.

Kering : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 370 à 340 EUR.

Legrand : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 161 à 164 EUR.

LVMH : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 725 à 775 EUR.

New Wave Group : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 135 SEK.

Nordea Bank : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 15,25 à 15,50 EUR.

Nexans : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 129 à 131 EUR.

Northumbrian Water : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 665 à 685 GBX.

Novartis : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 114 à 125 CHF.

Rexel : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 30 à 32 EUR. JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 39,50 à 41 EUR.

Scatec : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 110 à 114 NOK.

Swedbank : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours relevé de 273 à 282 SEK.

Schneider Electric : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 220 à 285 EUR.

Siemens Energy : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 100 à 160 EUR.

Société Générale : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 62,50 EUR à 72,75 EUR.

Softcat : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1750 GBX à 1950 GBX.

Swatch Group : HSBC reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 110 à 120 CHF.

Viridien : Arctic Securities reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 88 à 100 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

WPP quitte le FTSE 100 et se retrouve reléguée dans le FTSE 250. C'est British Land qui est promu.

Plenitude (Eni) va acquérir 100% d'Acea Energia pour un montant pouvant atteindre 587 millions d'euros.

Glencore révise à la baisse ses objectifs de cuivre pour 2026.

Verbund propose un dividende exceptionnel de 1,15 euro par action.

Ferrari signe une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 350 millions d'euros.

Les principales publications du jour : Aurubis, Frasers…

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Singapore Exchange étudierait le rachat de la filiale australienne de Cboe Global Markets, selon l’AFR.

America Movil met fin au protocole d'accord avec Entel et étudiera seule les actifs de Telefonica au Chili.

Fortescue et TISCO s'associent pour tester une technologie de production de fer plus écologique.

Les principales publications du jour : United Microelectronics…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.