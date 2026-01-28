Sur la planète finance, le Japon n'est pas une île isolée du reste du monde.

Dans une actualité financière surdominée par les Etats-Unis et Donald Trump, le Japon parvient à se faire une place en ce début d’année 2026.

Forte d’une cote de popularité élevée, Sanae Takaichi a convoqué des élections anticipées pour le 8 février. La Première ministre japonaise espère ainsi dégager une majorité plus claire au Parlement.

Les rumeurs autour de cette dissolution puis l’annonce ont affaibli le yen, dopé les actions et envoyé les taux longs en terres inconnues. Des mouvements désormais connus sous le nom de "Takaichi trade" et qui s’expliquent par les mesures de relance fiscale promises par la Première ministre.

Le Nikkei a ainsi inscrit de nouveaux records mi-janvier, s’approchant de la barre des 55 000 points, le dollar/yen a testé le niveau des 160, et les obligations à 40 ans ont franchi la barre des 4% pour la première fois.

Or, compte tenu du poids du Japon dans la finance mondiale, ces mouvements ont des impacts bien au-delà du pays du Soleil levant.

Le Japon détient 5 000 milliards de dollars de capitaux déployés à l’étranger, selon Bloomberg. Alors que l’endettement des gouvernements atteint des niveaux records, la hausse des taux au Japon pourrait entraîner un rapatriement de capitaux (car les obligations japonaises sont plus attractives) et ainsi mettre une pression à la hausse sur les taux longs dans le reste du monde.

La remontée des taux japonais pourrait aussi remettre en cause le fameux carry trade – les investisseurs profitent depuis des décennies d’un financement bon marché en yen pour prêter en dollar. Et il y a toujours la crainte qu’un débouclement de ces positions n’entraîne un sell-off généralisé.

Or, vendredi, le yen s’est violemment apprécié après un "rate check" de la Fed de New York. Une procédure technique qui est un signal de possible intervention de la part des autorités japonaises et américaines. En clair, on dit au marché qu’on ne veut pas voir le yen baisser davantage.

Le soucis, c’est d’abord que le marché a tendance à tester ces limites. Et surtout, comme le rappelle ce matin le Financial Times dans un éditorial, il y a le fameux triangle d’incompatibilité monétaire : on ne peut pas avoir une politique monétaire indépendante, une libre circulation des capitaux et fixer le taux de change.

In fine, les interventions sur le marché des changes – Sanae Takaichi a déclaré dimanche que son gouvernement prendrait les mesures nécessaires contre les mouvements de marché jugés spéculatifs – n’ont que des effets de court terme. La faiblesse structurelle du yen s’explique par une politique monétaire ultra-accommodante pendant des décennies et une relance fiscale permanente.

Il faut toutefois préciser que le vrai enjeu pour le Japon est bien une stabilisation de la devise. Les japonais ne veulent pas un mouvement d’ampleur dans l’autre sens – une réappréciation significative qui pénaliserait leurs exportations.

Tous ces éléments font que le Japon est scruté de près par les investisseurs, comme un potentiel "canari dans la mine". Une expression, qui en finance, est une métaphore de signal d’alerte précoce. Dans les mines de charbon, on emmenait autrefois des canaris sous terre. Ces oiseaux, très sensibles aux gaz toxiques, mouraient ou s’affaiblissaient avant les mineurs, ce qui permettait de détecter un danger invisible à temps.