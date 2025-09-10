Dans le prolongement de l'entrée en vigueur du règlement européen DORA (Digital Operational Resilience Act) le 17 janvier 2025, Cegedim Assurances annonce avoir obtenu officiellement la labellisation DORATrust.
'Cette reconnaissance, attribuée par le cabinet indépendant SecuriTrust, fait de Cegedim Assurances le premier prestataire en assurance de personnes labellisé dans ce cadre', explique le groupe de technologies et de services.
Le règlement DORA vise à renforcer la résilience numérique des entités financières européennes, incluant leurs prestataires de services numériques (TIC). Il impose un cadre harmonisé en matière de cybersécurité, de gestion des risques IT et de continuité d'activité.
Cette évaluation indépendante de sa conformité DORA atteste ainsi 'du haut niveau de préparation de Cegedim Assurances et de sa volonté d'offrir à ses clients un environnement de services sécurisé, fiable et résilient, en phase avec les nouveaux standards européens'.
Cegedim Assurances labellisé DORATrust
Publié le 10/09/2025 à 11:27
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager