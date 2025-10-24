Cegedim avance de 2% après l'annonce d'un chiffre d'affaires en baisse de 2% à 153,7 millions d'euros pour le troisième trimestre 2025, mais en croissance organique de 0,5%, portée par ses activités cloud, RH, dématérialisation et assurance santé-prévoyance.
Sur les 9 premiers mois de 2025, le chiffre d'affaires du groupe de services et technologies pour l'information médicales s'élève à 476,1 millions d'euros, stable (+0,1%) en données publiées et en croissance de 2,1% en données organiques.
Sur la base des données disponibles, Cegedim anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires 2025 dans une fourchette approximative de 2 à 4% par rapport à 2024. Son résultat opérationnel ajusté devrait continuer à progresser significativement.
Cegedim est le leader européen de la collecte, du traitement et de la diffusion de données et de services liés à l'information médicale. Le CA par marché se répartit comme suit :
- Assurances et services (70%) : informatisation des assureurs et des mutuelles, gestion du tiers-payant et des flux de santé, gestion externalisée des ressources humaines, prestations de services informatiques et Internet, etc. En outre, le groupe développe des activités de réalisation des statistiques de vente des produits pharmaceutiques, gestion des échantillons médicaux et du matériel promotionnel, etc. (GERS) ;
- Professionnels de la santé (24,2%) : logiciels pour médecins et pharmaciens, bases de données pharmaceutiques, informations scientifiques, médicales et promotionnelles, etc. ;
- autres (5,8%).
90,6% du CA est réalisé en France.
