Cegedim déploie sa solution Actisure chez BMI en Amérique latine
Cegedim Insurance Solutions fait part du déploiement de sa solution phare Actisure chez BMI, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'assurance santé et vie en Amérique latine, marquant une étape majeure dans son programme de transformation numérique.
Actisure devient ainsi la nouvelle plateforme de gestion des contrats et sinistres de BMI au Costa Rica, première étape d'un déploiement régional plus large, d'autres implémentations étant prévues sur les marchés latino-américains.
Le système a été mis en service à l'issue d'un processus de déploiement de six mois. Cette première phase vise à instaurer une infrastructure numérique moderne et évolutive pour soutenir la stratégie d'expansion opérationnelle et géographique à long terme de BMI.
En standardisant ses opérations sur une plateforme unique et configurable, BMI met en place un modèle opérationnel cohérent et évolutif destiné à soutenir la croissance, l'innovation produit et à améliorer l'expérience client dans toute la région.
Une fois entièrement déployée, la plateforme Actisure de Cegedim Insurance Solutions prendra en charge plus de 275 000 assurés à travers l'Amérique latine, plus d'un million de sinistres chaque année et plus de 600 utilisateurs répartis dans 6 pays.
Cegedim est le leader européen de la collecte, du traitement et de la diffusion de données et de services liés à l'information médicale. Le CA par marché se répartit comme suit :
- Assurances et services (73,4%) : informatisation des assureurs et des mutuelles, gestion du tiers-payant et des flux de santé, gestion externalisée des ressources humaines, prestations de services informatiques et Internet, etc. En outre, le groupe développe des activités de réalisation des statistiques de vente des produits pharmaceutiques, gestion des échantillons médicaux et du matériel promotionnel, etc. (GERS) ;
- Professionnels de la santé (20,6%) : logiciels pour médecins et pharmaciens, bases de données pharmaceutiques, informations scientifiques, médicales et promotionnelles, etc. ;
- autres (6%).
91,9% du CA est réalisé en France.
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Investisseur
Investisseur
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Globale
Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.