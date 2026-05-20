Cegedim déploie sa solution Actisure chez BMI en Amérique latine

Cegedim Insurance Solutions fait part du déploiement de sa solution phare Actisure chez BMI, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'assurance santé et vie en Amérique latine, marquant une étape majeure dans son programme de transformation numérique.

Actisure devient ainsi la nouvelle plateforme de gestion des contrats et sinistres de BMI au Costa Rica, première étape d'un déploiement régional plus large, d'autres implémentations étant prévues sur les marchés latino-américains.



Le système a été mis en service à l'issue d'un processus de déploiement de six mois. Cette première phase vise à instaurer une infrastructure numérique moderne et évolutive pour soutenir la stratégie d'expansion opérationnelle et géographique à long terme de BMI.



En standardisant ses opérations sur une plateforme unique et configurable, BMI met en place un modèle opérationnel cohérent et évolutif destiné à soutenir la croissance, l'innovation produit et à améliorer l'expérience client dans toute la région.



Une fois entièrement déployée, la plateforme Actisure de Cegedim Insurance Solutions prendra en charge plus de 275 000 assurés à travers l'Amérique latine, plus d'un million de sinistres chaque année et plus de 600 utilisateurs répartis dans 6 pays.