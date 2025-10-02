Cegedim annonce que le Centre Hospitalier de Valenciennes, dans le département du Nord, a déployé les solutions Sedistock de la nouvelle offre 'Hospi-DM' de Cegedim Business Services et CIOdm de PHAST, expert en interopérabilité sémantique.
'Cette réussite illustre la force du partenariat initié en 2024 entre les deux éditeurs, qui associent leurs expertises pour renforcer la sécurité des soins, optimiser l'organisation hospitalière et répondre aux exigences réglementaires', affirme le groupe.
S'appuyant sur CIOdm pour accéder aux données référentielles, Sedistock constitue le socle de l'administration des données d'identification et des propriétés (dates de péremption, cadre d'allotissement) des dispositifs médicaux, dont il permet d'assurer le suivi.
Le Centre Hospitalier de Valenciennes bénéficie ainsi d'une 'traçabilité continue, de la réception des produits à leur utilisation en bloc opératoire ou au sein des plateaux de cardiologie et radiologie interventionnelle, jusqu'au dossier patient'.
Cegedim est le leader européen de la collecte, du traitement et de la diffusion de données et de services liés à l'information médicale. Le CA par marché se répartit comme suit :
- Assurances et services (70%) : informatisation des assureurs et des mutuelles, gestion du tiers-payant et des flux de santé, gestion externalisée des ressources humaines, prestations de services informatiques et Internet, etc. En outre, le groupe développe des activités de réalisation des statistiques de vente des produits pharmaceutiques, gestion des échantillons médicaux et du matériel promotionnel, etc. (GERS) ;
- Professionnels de la santé (24,2%) : logiciels pour médecins et pharmaciens, bases de données pharmaceutiques, informations scientifiques, médicales et promotionnelles, etc. ;
- autres (5,8%).
90,6% du CA est réalisé en France.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.