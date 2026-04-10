Cegedim intègre les données BIOrecos dans Senior+ by Claude Bernard IA
Cegedim annonce un partenariat entre sa plateforme de services Claude Bernard et BIOrecos, première base de données dédiée à l'accompagnement de la prescription des examens de biologie médicale, afin d'intégrer ses données au sein de Senior+ by Claude Bernard IA.
Le 30 janvier dernier, Claude Bernard annonçait le lancement de Senior+ by Claude Bernard IA, un assistant d'IA destiné aux médecins généralistes pour les accompagner lors des consultations les plus complexes, en particulier celles concernant les patients âgés.
Directement intégré au sein des logiciels de gestion de cabinet (LGC), l'assistant Senior+ by Claude Bernard IA permet aux médecins généralistes de libérer du temps médical, et de se recentrer sur leurs patients.
L'intégration directe des données et référentiels biologiques de BIOrecos, appuyés sur les recommandations des autorités de santé, des sociétés savantes et de la bibliographie scientifique, permet d'assurer la pertinence et l'actualisation des informations à disposition des médecins.
À travers cette nouvelle technologie, Claude Bernard poursuit son ambition de mettre l'IA au service de l'information médicale. Senior+ by Claude Bernard IA sera progressivement enrichi de nouveaux modules, adaptés selon l'aire thérapeutique et les pratiques.
Cegedim est le leader européen de la collecte, du traitement et de la diffusion de données et de services liés à l'information médicale. Le CA par marché se répartit comme suit :
- Assurances et services (70%) : informatisation des assureurs et des mutuelles, gestion du tiers-payant et des flux de santé, gestion externalisée des ressources humaines, prestations de services informatiques et Internet, etc. En outre, le groupe développe des activités de réalisation des statistiques de vente des produits pharmaceutiques, gestion des échantillons médicaux et du matériel promotionnel, etc. (GERS) ;
- Professionnels de la santé (24,2%) : logiciels pour médecins et pharmaciens, bases de données pharmaceutiques, informations scientifiques, médicales et promotionnelles, etc. ;
- autres (5,8%).
90,6% du CA est réalisé en France.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.