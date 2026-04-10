Cegedim intègre les données BIOrecos dans Senior+ by Claude Bernard IA

Cegedim annonce un partenariat entre sa plateforme de services Claude Bernard et BIOrecos, première base de données dédiée à l'accompagnement de la prescription des examens de biologie médicale, afin d'intégrer ses données au sein de Senior+ by Claude Bernard IA.

Le 30 janvier dernier, Claude Bernard annonçait le lancement de Senior+ by Claude Bernard IA, un assistant d'IA destiné aux médecins généralistes pour les accompagner lors des consultations les plus complexes, en particulier celles concernant les patients âgés.



Directement intégré au sein des logiciels de gestion de cabinet (LGC), l'assistant Senior+ by Claude Bernard IA permet aux médecins généralistes de libérer du temps médical, et de se recentrer sur leurs patients.



L'intégration directe des données et référentiels biologiques de BIOrecos, appuyés sur les recommandations des autorités de santé, des sociétés savantes et de la bibliographie scientifique, permet d'assurer la pertinence et l'actualisation des informations à disposition des médecins.



À travers cette nouvelle technologie, Claude Bernard poursuit son ambition de mettre l'IA au service de l'information médicale. Senior+ by Claude Bernard IA sera progressivement enrichi de nouveaux modules, adaptés selon l'aire thérapeutique et les pratiques.