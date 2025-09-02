Cegedim passera sur Euronext Growth Paris ce jeudi

Cegedim indique que le transfert de la cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (compartiment B) vers Euronext Growth Paris sera effectif le 4 septembre, sa demande en ce sens ayant été approuvée par le comité des admissions d'Euronext le 29 août.



Ce transfert, mis en oeuvre après l'autorisation donnée par l'assemblée générale du 13 juin dernier, permettra au groupe de technologies et de services de 'redonner de la visibilité et de l'attractivité au titre et de bénéficier de certains allègements règlementaires'.



Cegedim prévoit néanmoins de maintenir une politique en matière de communication financière comparable à celle mise en oeuvre à ce jour et continuera notamment à publier les quatre chiffres d'affaires trimestriels.



Ses actions seront donc radiées ce jeudi d'Euronext Paris (avant bourse) et admis sur Euronext Growth Paris (à l'ouverture). Leur code ISIN d'identification restera inchangé (FR0000053506), mais le mnémonique deviendra ALCGM à compter du 4 septembre.