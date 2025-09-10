La marque de boissons énergisantes très en vogue outre-Atlantique connaît une splendide année boursière.

Il y a douze mois, nous signalions dans ces mêmes colonnes que l'effondrement de sa capitalisation boursière pouvait interpeller au regard de l'impressionnant parcours de croissance de l’entreprise, ainsi que de sa rentabilité stratosphérique obtenue sans recours à l'effet de levier.

L'affaire comportait cependant un risque majeur : la dépendance aiguë de Celsius à son actionnaire, partenaire et distributeur PepsiCo, qui conserve à cet égard un pouvoir important - voire un quasi droit de vie ou de mort - sur la marque. Le risque était grand que PepsiCo, qui détenait déjà 8,5% du capital, profite de la faible valorisation de Celsius pour tenter un "take under".

Bien accueillis par le marché, les derniers développements semblent écarter ce risque : le géant de l'agroalimentaire a plutôt investi 585 millions de dollars pour porter sa participation à 11% du capital de Celcius, via des obligations convertibles en actions à un cours de 51,75 dollars.

Surtout, en retour, Celsius a récupéré les droits et l'exploitation de la marque Rockstar Energy en Amérique du Nord et au Canada. PepsiCo se débarrasse ici d'un boulet, puisque Rockstar n'a pas renoué avec la croissance depuis son rachat en 2020 malgré les efforts déployés par sa maison-mère.

Sous forte pression des activistes d'Elliott, PepsiCo réduit ainsi ses problèmes tout en gardant un contrôle distant - ainsi que les droits internationaux de Rockstar. Les termes de l'opération sont en tout cas favorables pour Celsius, qui renforce encore l'intérêt qu'a PepsiCo à le soutenir du mieux qu'il peut.

L'injection de cash était par ailleurs nécessaire pour assurer l'acquisition par Celsius de la marque de boissons énergisantes Alani Nu, qui vise un public féminin. Cette transaction à 1,65 milliard de dollars valorise Alani à trois fois son chiffre d'affaires et douze fois son profit d'exploitation avant investissements, ou EBITDA - une fois toutes les synergies réalisées cependant.

Les ventes d'Alani ont progressé de 72,4% l'an dernier, et ont même atteint un taux de croissance à trois chiffres ces derniers mois. En revanche, le rythme d'expansion de Celsius a lui significativement ralenti ; ses ventes ont certes crû de 84% sur le dernier trimestre, mais c’est très largement grâce à l'intégration d'Alani.

Celsius, pour sa part, est valorisé 5 fois son chiffre d'affaires et 25 fois son EBITDA sur les douze prochains mois. Sur la base des douze derniers mois, ces multiples s'élèvent à 9 fois les revenus et plus de 100 fois l'EBITDA. De très fortes perspectives de croissance sont donc toujours comprises dans le prix.

À tort ou à raison ? La famille DeSantis, premier actionnaire du groupe, a en tout cas jugé ces circonstances opportunes pour vendre au marché un quart de sa participation au fil des dernières semaines.