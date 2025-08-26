Celyad : vers une cession des activités de R&D

Celyad Oncology indique avoir décidé de cesser ses activités de recherche et développement (R&D) et de procéder à une réduction significative de ses effectifs R&D, à la suite d'un examen approfondi de sa situation.



La direction de la société de biotechnologie belge invoque des ressources limitées, prévoyant actuellement que les ressources de trésorerie existantes financeront ses activités jusqu'à la moitié du quatrième trimestre 2025.



Compte tenu de cette marge de manoeuvre limitée, elle continue d'évaluer ses options stratégiques, mais prévoit que des financements supplémentaires ou de nouvelles mesures de réduction des coûts seront probablement nécessaires.



La direction maintiendra une discipline rigoureuse sur la rationalisation des opérations et la maîtrise des coûts. Elle a l'intention de céder ses actifs restants afin de se concentrer sur l'optimisation du potentiel de son portefeuille de propriété intellectuelle.