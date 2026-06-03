Cenovus Energy Inc. tire profit d'une production record en Amérique du Nord pour engranger des liquidités massives. L'instabilité persistante des cours du brut pourrait doper ses résultats davantage encore.

En 2026, les conflits au Moyen-Orient et les goulots d'étranglement dans le transport maritime font osciller les cours du Brent et du WTI de manière imprévisible.

Les affrontements à proximité de points de passage névralgiques, tels que le détroit d'Ormuz, provoquent des pics de prix majeurs et une anxiété sur les marchés boursiers, modifiant la valorisation des entreprises du jour au lendemain. Toutefois, les foreurs américains et canadiens, préservés de ces tensions géopolitiques, extraient des volumes historiques de pétrole brut.

Cenovus Energy Inc. se trouve au cœur de cette mutation. En tant qu'acteur majeur de l'énergie en Amérique du Nord, leader dans les sables bitumineux et le raffinage, ses opérations sont géographiquement protégées des chocs au Moyen-Orient, permettant aux fluctuations du Brent de soutenir directement sa valorisation. Lors de la conférence de résultats du premier trimestre 2026, la direction a explicitement souligné que ces frictions géopolitiques mondiales ont engendré une sévère volatilité sur les matières premières et une incertitude sur les marchés.

Une rentabilité insolente ?

Malgré ce chaos, Cenovus a affiché une production amont record, en hausse de 19% sur un an pour atteindre 972 100 bep/j, tandis que le débit en aval a chuté de 31% à 458 500 b/j, principalement en raison de la cession de WRB.

Avec l'abandon de ses raffineries WRB, qui a fait plonger les volumes de raffinage aux États-Unis, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 a été impacté. Il a enregistré une baisse de 7% sur un an, s'établissant à 12,3 milliards de CAD contre 13,3 milliards de CAD précédemment.

Cependant, ses marges opérationnelles ont bondi de 56,9% pour atteindre 4,4 milliards de CAD, contre 2,8 milliards au premier trimestre 2025, portées par les variations des cours du pétrole.

Le segment amont a généré 3,7 milliards de CAD (contre 2,6 milliards au trimestre précédent) grâce à la fermeté des prix et à la hausse de la production. Le segment aval est passé à la vitesse supérieure, grimpant à 734 millions de CAD contre seulement 149 millions au trimestre antérieur, les équipes ayant su capter la demande saisonnière alors que les prix des produits raffinés s'envolaient.

Ces chiffres ont été déterminants pour le bénéfice net : celui-ci a progressé de 83% sur un an pour atteindre 1,57 milliard de CAD, contre 859 millions au premier trimestre 2025.

Gains sur le brut

A 40,5 CAD, la progression de 121% de Cenovus sur un an s'apparente à un succès massif. Le titre reste toutefois en deçà de son plus haut sur 52 semaines de 44,1 CAD. Le marché a porté la capitalisation boursière de la société à 75,8 milliards de CAD (54,8 milliards de USD).

La valorisation confirme cette tendance. A 10,9x les bénéfices prévisionnels pour l'exercice 2027, contre une moyenne sur deux ans de 11,4x, le marché applique toujours une décote au titre malgré son excellent parcours.

Les analystes adhèrent à la thèse de la croissance des volumes. Seize recommandations à l'achat et une à la conservation sur 17 analystes suggèrent un potentiel de hausse de 19% par rapport à l'objectif de cours moyen de 45,9 CAD.

Zones de turbulences

Le risque principal demeure le cours du pétrole. Si les prix du Brent et du WTI refluent, les résultats en seront rapidement affectés.

L'endettement constitue un autre point de vigilance. La dette nette a grimpé à environ 8,3 milliards de CAD après l'opération MEG, ce qui réduit la marge de manœuvre si les prix restent faibles ou si les projets prennent du retard. Sur le terrain, la situation est tout aussi complexe : des incendies de forêt ont imposé des arrêts d'activité, des problèmes d'équipement ont entravé la production et les conditions météorologiques ont ralenti les travaux offshore.

S'y ajoutent les facteurs exogènes : fluctuations monétaires, goulots d'étranglement des oléoducs et géopolitique mondiale. Au final, l'entreprise semble solide sur le papier, mais reste exposée en cas de retournement de conjoncture.