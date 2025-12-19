CEPI va financer un essai de phase 3 pour le candidat vaccin H5 contre la grippe de Moderna

La Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) investira jusqu'à 54,3 millions de dollars pour soutenir un essai clinique de phase 3 clé visant à faire progresser le candidat vaccin expérimental H5 contre la grippe à base d'ARNm mRNA, l'ARNm-1018, jusqu'à l'obtention de la licence.



Ce financement représente une avancée majeure dans la préparation mondiale aux pandémies.



Cette étude de phase 3 serait le premier vaccin à ARNm ciblant la grippe pandémique à entrer dans un essai pivot.



Si le candidat vaccin est licencié, il élargirait le portefeuille mondial actuel de vaccins H5 avec une plateforme de réponse rapide.



Le Dr Richard Hatchett, directeur général de CEPI, a déclaré : " En exploitant la rapidité et l'adaptabilité de la technologie à ARNm, nous pourrions réduire les délais de réponse pendant des mois, délivrer des vaccins à grande échelle et permettre un accès équitable pour tous. "



Stéphane Bancel, directeur général de Moderna, a déclaré : " La technologie à ARNm peut jouer un rôle vital pour répondre rapidement et efficacement aux menaces sanitaires émergentes".