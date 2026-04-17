Cerebras relance son projet d'introduction en Bourse porté par l'essor de l'IA
Cerebras Systems prévoit de déposer prochainement les documents nécessaires à son introduction en Bourse, relançant un projet initialement suspendu en 2024. L'entreprise californienne, fondée en 2016 et dirigée par Andrew Feldman, avait retiré son dossier afin d'y intégrer davantage d'éléments financiers et stratégiques. Ce retour intervient dans un contexte plus favorable, marqué par un regain d'intérêt des investisseurs pour les sociétés technologiques à forte croissance, notamment dans le secteur de l'intelligence artificielle.
Le groupe a progressivement fait évoluer son modèle économique, passant de la vente de puces à une offre de services cloud reposant sur ses propres infrastructures. Cette stratégie s'appuie sur des partenariats majeurs, en particulier avec OpenAI, avec lequel un accord prévoit la fourniture de jusqu'à 750 mégawatts de capacité de calcul d'ici 2028 pour une valeur dépassant 10 milliards de dollars. Cet engagement a depuis été élargi à plus de 20 milliards de dollars, incluant des mécanismes d'investissement permettant à OpenAI d'acquérir des actions de Cerebras.
Valorisée à 8,1 milliards de dollars après une levée de fonds de 1,1 milliard en septembre, la société cherche à se positionner face à des concurrents comme Nvidia et AMD en mettant en avant la rapidité de ses processeurs pour les traitements en temps réel. Elle bénéficie également de perspectives de croissance via de nouveaux partenariats, notamment avec Oracle, et attire l'attention d'investisseurs de premier plan, parmi lesquels Sam Altman. Selon son dirigeant, Elon Musk avait par ailleurs envisagé son rachat dès 2018.
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (42,9%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (37,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Microsoft Teams) ;
- autres (19,4%) : notamment vente de licences de logiciels (Windows), de tablettes (Microsoft Surface), de consoles et de logiciels de jeux vidéo (Xbox), d'accessoires pour ordinateurs, etc.
51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.