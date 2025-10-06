Cerebras a annoncé le retrait de son projet d’introduction en Bourse, initialement déposé en 2024, afin de mettre à jour ses informations financières et stratégiques. Son PDG Andrew Feldman a précisé que cette décision vise à mieux refléter l’évolution rapide du secteur de l’intelligence artificielle et le repositionnement de l’entreprise. Dans un message diffusé sur LinkedIn, il a reconnu un manque de clarté dans la communication initiale, affirmant que la démarche permettra de réenregistrer un prospectus plus précis, intégrant notamment les nouvelles activités de Cerebras dans le cloud.

Depuis son premier dépôt, la société a élargi son offre au-delà du matériel en déployant ses propres centres de données capables de traiter des charges massives liées à l’IA. Ce changement stratégique s’est accompagné d’une levée de fonds majeure de 1,1 milliard de dollars, valorisant l’entreprise à 8,1 milliards. Ce tour de table, auquel ont participé Tiger Global et 1789 Capital, n’était pas mentionné dans les documents publics précédents. Aucun nouveau calendrier n’a été avancé pour une future tentative d’introduction en Bourse.

Cerebras continue de promouvoir ses puces géantes comme une alternative plus performante aux GPU classiques, dans un marché toujours dominé par Nvidia. La concurrence s’intensifie, alors qu’AMD a annoncé un partenariat d’envergure avec OpenAI, incluant l’installation de 6 gigawatts de processeurs et une prise de participation potentielle de 10% dans le capital d’AMD. Ce contexte met en lumière l’importance pour Cerebras de réaffirmer sa place dans l’écosystème IA avant son entrée sur les marchés publics.