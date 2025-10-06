Cerebras a annoncé le retrait de son projet d’introduction en Bourse, initialement déposé en 2024, afin de mettre à jour ses informations financières et stratégiques. Son PDG Andrew Feldman a précisé que cette décision vise à mieux refléter l’évolution rapide du secteur de l’intelligence artificielle et le repositionnement de l’entreprise. Dans un message diffusé sur LinkedIn, il a reconnu un manque de clarté dans la communication initiale, affirmant que la démarche permettra de réenregistrer un prospectus plus précis, intégrant notamment les nouvelles activités de Cerebras dans le cloud.
Depuis son premier dépôt, la société a élargi son offre au-delà du matériel en déployant ses propres centres de données capables de traiter des charges massives liées à l’IA. Ce changement stratégique s’est accompagné d’une levée de fonds majeure de 1,1 milliard de dollars, valorisant l’entreprise à 8,1 milliards. Ce tour de table, auquel ont participé Tiger Global et 1789 Capital, n’était pas mentionné dans les documents publics précédents. Aucun nouveau calendrier n’a été avancé pour une future tentative d’introduction en Bourse.
Cerebras continue de promouvoir ses puces géantes comme une alternative plus performante aux GPU classiques, dans un marché toujours dominé par Nvidia. La concurrence s’intensifie, alors qu’AMD a annoncé un partenariat d’envergure avec OpenAI, incluant l’installation de 6 gigawatts de processeurs et une prise de participation potentielle de 10% dans le capital d’AMD. Ce contexte met en lumière l’importance pour Cerebras de réaffirmer sa place dans l’écosystème IA avant son entrée sur les marchés publics.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
