Nilfisk bondit de 34% après une offre de rachat de Freudenberg à 140 DKK. Schneider grimpe de 3,3% après une journée investisseurs saluée, tandis qu'Exosens gagne 4% avec une commande militaire record. Ontex chute de 18% après un profit warning et un abaissement d'avis, Delivery Hero perd 6% après une dégradation de Citi.

Actions en hausse

Nilfisk (+34%) : le groupe Freudenberg a déposé une offre de rachat à 140 DKK par titre.

OPMobility (+6%) : Kepler Cheuvreux a relevé sa recommandation de conserver à acheter. La maison-mère Burelle en profite aussi (+5%).

Carl Zeiss (+5,5%) : le groupe a battu le consensus sur le dernier trimestre écoulé. Cette accélération lui permet de revenir dans le vert sur l'année 2025 en bourse.

Magnum (+4%) : malmené pour son arrivée en bourse, la société née d'une scission d'Unilever rebondit depuis deux jours. Selon nos premiers pointages, les avis d'analystes sont neutres à positifs sur le dossier. JPMorgan, Barclays et Kempen sont neutres, tandis que BNP Paribas et ING recommandent à leurs clients d'acheter.

Exosens (+4%) : le groupe a enregistré une nouvelle commande militaire d'envergure. "Il s'agit de la plus importante commande de lunettes de vision nocturne jamais passée par un membre européen de l'OTAN, et probablement la plus importante au monde", note TP ICAP, qui relève de 48 à 52 EUR son objectif de cours.

Schneider (+3,3%) : exercice difficile une journée investisseurs quand on est très attendu. Examen réussi pour le groupe, qui a séduit par ses prévisions et son horizon 2030, dopé à l'IA.

Actions en baisse

Ontex (-18%) : le groupe révise en baisse ses prévisions annuelles. En réaction, Degroof Petercam a dégradé sa recommandation d'acheter à conserver et son objectif de cours à 5 EUR.

Delivery Hero (-6%) : Citi a dégradé sa recommandation à la vente après la hausse récente du titre. L'objectif est inchangé à 19 EUR.

Ceres Power (-5%) : Grizzly Research a annoncé avoir pris une position vendeuse sur la société. "Nous pensons que Ceres est un modèle économique défaillant en tant que société cotée en bourse. Les annonces qui ont fait bondir la capitalisation boursière de Ceres de plusieurs centaines de millions de livres sterling ne généreront probablement que des bénéfices insignifiants, tandis que l'action sombrera dans l'oubli", estime le vendeur à découvert.

Naturgy Energy (-5%) : JP Morgan a conduit un placement de 7,1% du capital de la société espagnole pour le compte de BlackRock à 24,75 EUR l'action, ce qui pèse mécaniquement sur le titre en bourse.

Givaudan (-4%) : le secteur des arômes et saveurs continue à souffrir en Bourse. Sur les 6 derniers mois, Symrise, Givaudan et DSM-Firmenich ont perdu entre 20 et 35%, alors que le Stoxx Europe 600 prenait 5%.

Entain (-3,5%) : le groupe a annoncé le départ de son directeur financier Rob Wood, remplacé par Michael Snape d'IDS. Par ailleurs, Kepler Cheuvreux a lancé le suivi du dossier à conserver avec un objectif de 800 GBX.