Derrière chaque requête, des data centers toujours plus puissants consomment de l'électricité, chauffent et doivent être refroidis. Ce besoin fait émerger un nouveau goulot d'étranglement : le refroidissement des serveurs. Voici trois profils complémentaires exposés à ce marché.

Quand vous avez la flemme de rédiger un e-mail et que vous demandez à Claude, Gemini ou ChatGPT de le faire à votre place, vous sollicitez des serveurs à l’autre bout du monde, qui ont besoin d’être refroidis en permanence. Une conversation avec l’IA consomme l'équivalent d'une bouteille d'eau de 500ml, uniquement pour rafraîchir ces serveurs. Ils calculent, consomment, chauffent. Plus l’IA progresse, plus c’est difficile de l’empêcher de surchauffer. Selon Reuters, la consommation annuelle des data centers pourrait doubler d’ici 2030. Et la consommation d’eau pourrait grimper à 9 300 milliards de litres.

Le sujet est d’une telle ampleur que les entreprises deviennent de plus en plus créatives pour résoudre ce problème. Microsoft a déjà testé un data center sous-marin avec Project Natick, installé au large de l’Ecosse. D’autres regardent vers l’espace, comme Nvidia ou SpaceX, qui parlent de data centers en orbite. Mais pour l’instant, les gros gagnants qui ont fait leurs preuves dans le refroidissement de serveurs sont encore installés sur Terre.

Pour capitaliser sur ce goulot d’étranglement technologique, nous avons retenu trois champions du refroidissement. La sélection repose sur plusieurs critères dont :

une exposition aux data centers,

une présence dans la gestion thermique,

des relais de croissance,

une zone géographique Etats-Unis et Europe

une performance boursière de minimum +15% depuis le début d’année.

3 noms ressortent : Vertiv, Schneider Electric et Modine.

Vertiv

Dans les data centers classiques, l’air froid circule dans les salles pour évacuer la chaleur des serveurs. Mais depuis l’IA, les racks sont devenus tellement denses que cette méthode finit par être inefficace. Les GPU chauffent trop, trop vite.

La solution que propose Vertiv consiste à rapprocher le froid de la source de chaleur. Le groupe développe des solutions de refroidissement liquide direct-to-chip. Des plaques froides sont placées contre les composants chauds, comme les CPU ou les GPU. Un liquide circule directement dans le système, absorbe la chaleur et la transporte vers des échangeurs thermiques. Au lieu de refroidir toute la salle, il refroidit directement ce qui chauffe le plus.

Pour les hyperscalers, le groupe est devenu indispensable. Il vend une partie des équipements qui font fonctionner les data centers à pleine puissance (alimentation, électrique, gestion thermique, refroidissement liquide, racks, services…). Cette expertise lui vaut la confiance des plus grands, à commencer par Nvidia. Les deux entreprises ont co-développé les architectures de référence électriques et thermiques pour la plateforme GB200 NVL72, conçue pour l'IA à très haute densité.

En Bourse, la société affiche une hausse insolente de près de 88% depuis le début de l’année. La croissance suit. Le chiffre d’affaires est attendu à 13,9 MdsUSD en 2026, puis 17,8 MdsUSD en 2027, contre 10,2 MdsUSD en 2025. Les data centers représentent environ 85% du chiffre d’affaires 2025. Le groupe mélange plusieurs activités mais se présente comme n°1 en gestion thermique. Le revers de la médaille c’est la valorisation. Vertiv se paie plus de 50 fois les bénéfices attendus en 2026.

Schneider Electric

Intégrer du refroidissement liquide dans un datacenter est un cauchemar au niveau logistique. Il faut alimenter les serveurs, sécuriser l’électricité, gérer les pics de consommation, surveiller les températures, automatiser les flux d’énergie et optimiser le rendement du site.

Le groupe français intervient comme l'un des grands architectes des data centers. Il fournit des équipements électriques, des systèmes d’énergie sécurisée, des logiciels de gestion (DCIM), de l’automatisation et des solutions de refroidissement pour réorganiser l’ensemble de la chaîne. Son acquisition de Motivair en 2024 a encore renforcé son exposition au refroidissement liquide. Motivair a notamment lancé une unité capable de gérer jusqu’à 2,5 MW de charge thermique.

Cette expertise a fait ses preuves sur le sol américain. Reuters a récemment rapporté deux succès commerciaux : un contrat de 1,9 MdUSD avec Switch et un de 373 MUSD avec le géant Digital Realty. Schneider collabore aussi avec Nvidia sur des designs compatibles avec le refroidissement liquide.

Schneider est le dossier le plus équilibré. Le groupe profite de la vague des data centers, tout en gardant d’autres moteurs comme l’électrification, l’efficacité énergétique ou l’automatisation industrielle. En Bourse, le titre progresse de 17% depuis le début de l’année. Le bilan est solide avec un chiffre d’affaires attendu à 43,5 MdsEUR en 2026, puis 47,4 MdsEUR en 2027. Les data centers représentent un quart du chiffre d’affaires 2025. Le segment Energy Management (qui ne comprend pas que les datas centers) représente lui 33,1 MdsEUR en 2025. Ce n’est pas le pari le plus spectaculaire, mais c’est l’un des plus défensifs.

Modine

Fondé il y a plus d'un siècle, Modine s'est historiquement fait connaître en fabriquant des radiateurs pour les camions, les voitures et les tracteurs. Face au déclin de l'automobile thermique, l’entreprise a pris le virage de l’IA.

Avec Airedale, Modine s’est repositionné sur les systèmes de refroidissement pour data centers : chillers, unités de traitement d’air, refroidissement liquide, contrôles intelligents et solutions capables de réduire la consommation d’eau et d’énergie. Les data centers ont besoin de compétences industrielles pour absorber, transférer et évacuer une quantité abondante de chaleur.

Modine applique son savoir-faire historique à ce nouveau marché. Ce qui servait avant à refroidir des moteurs ou des installations industrielles devient maintenant utile pour faire tourner les serveurs de l’IA.

Le marché a bien compris le pivot du groupe. L’action gagne plus de 90% depuis le début de l’année. La division Climate Solutions est le moteur du groupe, elle représente 65% du CA, avec des ventes passées de 1,44 MdUSD en 2025 à 2,06 MdsUSD en 2026. Et ce n’est que le début. Les analystes attendent une nouvelle accélération du chiffre d’affaires total, à 4,06 MdsUSD en 2027 puis 5,05 MdsUSD en 2028.

Le groupe a aussi annoncé un accord de capacité de plus de 4 MdsUSD pour fournir ses solutions de refroidissement Airedale à un client confidentiel entre 2027 et 2029. Le groupe doit maintenant prouver sa capacité à suivre le rythme industriel et à transformer cette demande en marges, face à la hausse des prix des composants.