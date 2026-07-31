Spécialiste chinois déjà commercialisé, constructeur automobile et pari démesuré d'Elon Musk, voici trois actions pour miser sur l'arrivée des robots humanoïdes.

Si vous avez lu le premier épisode de cette série, le marché des robots humanoïdes n’a plus de secrets pour vous. Et si vous avez poussé le sérieux jusqu’au deuxième épisode, consacré à l’IPO d’Agility Robotics, vous maitrisez aussi l’un des acteurs les plus prometteurs du secteur.

Pour conclure cette série, place à la Bourse. Nous avons sélectionné trois entreprises déjà cotées permettant de s’exposer, de manière plus ou moins directe, à l’essor des robots humanoïdes.

UBTech Robotics

Marre de la solitude ? La première entreprise de cette sélection fabrique des compagnons émotionnels … en métal. UBTech conçoit, produit et commercialise des robots éducatifs, des robots de service et des robots destinés au grand public.

En juin 2026, le groupe a lancé la gamme U1, composée de robots destinés au soutien émotionnel. Ces robots sont dotés de visages très réalistes et d’un modèle IA capable de reconnaître les états émotionnels. Le robot propose des paroles apaisantes s’il détecte fatigue ou stress et affine sa connaissance de l’utilisateur avec le temps. Cette gamme, proposée à partir de 119 800 CNY, est destinée aux personnes âgées ou aux célibataires. Le groupe revendiquait dejà plus de 13 000 commandes au moment de son lancement.

Mais UBTech concentre ses efforts sur les humanoïdes industriels. Ils sont conçus pour réaliser des tâches répétitives et pénibles comme la manutention. Son modèle le plus récent, le Walker S2, est entré en production et en livraison en 2025. UBTech collabore déjà avec les plus grands : Walker S1 réalise des opérations de manutention dans les usines de BYD, Siemens accompagne la numérisation de ses processus de production et Airbus en a acquis pour étudier son utilisation dans la fabrication aéronautique.

Les humanoïdes ont généré 820,6 MCNY de chiffre d’affaires en 2025, contre 35,6 MCNY en 2024. 41 % d’UBTech et constituent sa première source de chiffre d’affaires. Le groupe indique avoir vendu 1 079 humanoïdes sur l’exercice 2025 et disposait d’une capacité de production annuelle supérieure à 6 000 unités.

Cette accélération a permis au chiffre d’affaires total de progresser de 53,3%, à 2 MdsCNY. La marge brute s’est également améliorée de neuf points, et la perte du groupe a été ramenée de 1,16 MdCNY à 789,8 MCNY. UBTech reste loin de la rentabilité, mais c’est l’action la plus exposée au thème. Ses résultats montrent que les humanoïdes commencent enfin à sortir du laboratoire et devenir une activité commerciale.

Walker S2

Hyundai Motor

Chez Hyundai, on ne se contente plus de fabriquer les voitures, on travaille sur les robots qui le feront à notre place. Le groupe est l’une des portes d’entrées vers Boston Dynamics, la société américaine à l’origine des robots Spot, Stretch et Atlas. Hyundai détient une participation de 80% depuis 2021 et a engagé, en juillet 2026, le processus de rachat des 20% détenus par SoftBank.

Le produit phare c’est Atlas, un humanoïde électrique conçu pour les usines où il effectue des opérations comme l’alimentation des machines et l’assemblage. Présenté au CES 2026, il possède 56 degrés de liberté, peut soulever jusqu’à 50 kg et remplacer lui-même sa batterie afin d’être quasi autonome. Boston Dynamics a lancé sa fabrication au début de l’année. Toutes les unités prévues pour 2026 ont été attribuées au centre d’entraînement de Hyundai et à Google DeepMind, chargé du développement de ses modèles IA.

Hyundai dispose surtout d’un avantage dont peu de concurrents peuvent se prévaloir. Ses usines servent à la fois de terrain d’entraînement, de laboratoire et de premier débouché commercial. Atlas doit commencer à réaliser des tâches de préparation dans l’usine américaine du groupe à partir de 2028. Son utilisation sera ensuite étendue à l’usine Kia voisine, puis à des opérations d’assemblage plus complexes à partir de 2030. Le groupe prévoit de tester le robot sur 16 processus industriels et vise d’ici 2028, une capacité annuelle de production de 30 000 robots.

Mais pour l’heure, l’action s’adresse surtout aux investisseurs capables de se projeter sur le long terme. La contribution de la robotique est difficile à mesurer puisque le groupe ne publie pas de résultats distincts pour cette activité. Hyundai Motor est avant tout un constructeur automobile. Au deuxième trimestre 2026, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires record de 49 220 Mds KRW, mais son résultat opérationnel a diminué de 20,8%, pénalisé notamment par les coûts des matières premières et les perturbations de production. L’action permet de miser sur l’industrialisation des humanoïdes sans dépendre exclusivement de leur succès. En contrepartie, le potentiel d’Atlas est dilué dans les activités automobiles du groupe.

Atlas

Tesla

Si je vous dis retards, promesses démesurées et valorisation extrême, vous avez probablement deviné que la dernière action de cette sélection nous conduit à Elon Musk. Tesla développe Optimus, un robot humanoïde polyvalent destiné à effectuer des tâches répétitives, pénibles ou dangereuses. Les premiers seront destinés aux usines du groupe mais à plus long terme, Tesla a pour ambition de proposer un robot généraliste capable d’être utilisé aussi bien dans les entreprises que chez nous.

Le constructeur compte s’appuyer sur les technologies déjà développées pour ses voitures: IA, batteries, moteurs électriques et puces embarquées. Optimus doit être capable de se déplacer de manière autonome et de manipuler différents objets sans que chaque mouvement soit programmé à l’avance.

Tesla installe dans son usine de Fremont une première ligne de production consacrée à Optimus, avec un démarrage attendu en 2026. Les premiers exemplaires seront principalement utilisés en interne pour améliorer progressivement les capacités.

Les ambitions présentées sont considérables. Tesla évoque une capacité annuelle d’un million de robots à Fremont, puis jusqu’à 10 millions dans une future usine au Texas. Mais le groupe ne communique encore ni volumes réellement produits, ni clients extérieurs, ni chiffre d’affaires généré par cette activité.

Le groupe dispose toutefois de moyens financiers et technologiques bien supérieurs à ceux des concurrents. Au deuxième trimestre 2026, son chiffre d’affaires a progressé de 26%, à 28,2 MdsUSD, porté par la hausse des livraisons automobiles. Le résultat opérationnel a en revanche chuté de 57%, à 398 MUSD. Les dépenses de recherche et développement ont atteint 2,4 MdsUSD. Optimus est le pari le plus ambitieux des trois valeurs sélectionnées, mais également le plus spéculatif.

Optimus

Du robot vedette au flop commercial

Avant de laisser entrer un humanoïde dans votre portefeuille, rappelons que les cimetières de la tech sont déjà peuplés de robots. SoftBank a interrompu la production de Pepper après seulement 27 000 exemplaires, faute d’avoir trouvé suffisamment de clients. Kuri, le robot domestique développé par une filiale de Bosch, a été abandonné avant même la livraison des premières précommandes.

D’autres projets ont abouti sans jamais être commercialisés. Disney et Nvidia ont fait danser de petits droïdes Star Wars, et Honor, l’ancienne filiale de Huawei, a présenté un humanoïde capable d’enchaîner les saltos. Des démonstrations, certes spectaculaires, mais loin d’être devenues des produits de masse.