Aujourd'hui, nous allons parler de profitabilité. Et en particulier d'un type d'entreprises auxquelles on porte de plus en plus d'attention dans l'équipe de gestion des portefeuilles Zonebourse : les entreprises à la frontière de la profitabilité. Celles qui sont en passe de le devenir dans le futur proche.

Quand on parle d’entreprise à deux doigts de devenir profitable, on pense immédiatement à de nombreuses entreprises, qui, quelques mois en arrière, étaient dans cette configuration et ce sont révélées être des opportunités intéressantes : Palantir, Uber, Spotify, Robinhood…

Il convient de noter que ces entreprises s’échangeaient déjà à des niveaux de valorisation très élevés avant même d’avoir atteint la profitabilité tant les attentes du marché étaient élevées. Mais elles ont tout de même su surprendre les investisseurs en générant le premier euro de profit quelques trimestres plus tôt que prévu, avec des marges encore plus élevées que celles anticipées par les analystes, faisant alors mentir les investisseurs rationnels qui refusent catégoriquement de toucher à des boites qui s’échangent à 10 fois le chiffre d’affaires alors qu’elles n’ont jamais créée de valeur.

Mais ces entreprises qui connaissent une hypercroissance de leurs revenus, qui ont un business model scalable et qui n’ont pas encore atteint la profitabilité (donnons le nom « take off » à cette catégorie) ne sont pas les seules entreprises auxquelles on s’intéresse ici. Celles qui ont été profitables par le passé puis qui se sont mises à bruler du cash pour, quelques années plus tard (après un travail laborieux sur les coûts ou une rotation complète du business), revenir du bon côté de la force rentrent aussi dans le scope (donnons-leur le nom « recovery »). Alstom ou Tui sont de bons exemples.

Pourquoi s'intéresser à ces entreprises ?

Si on s’intéresse à ces entreprises (« take off » et « recovery »), c’est pour une bonne raison : l’information à leur égard est moins fiable que pour le reste des entreprises. Ce sont des entreprises qui créaient souvent la surprise, à la hausse comme à la baisse, soit parce qu’elles sont les premières susceptibles de démontrer la faisabilité d’un business model sur leur segment (les entreprises « take off »), soit parce qu’elles ont tellement déçu le marché que les analystes ont lourdement abaissés leurs projections comptables (les entreprises « recovery »).

Dans tous les cas, les estimations quant à leurs marges futures sont relativement floues, et c’est ça qui nous intéresse. Car une différence de 50pdb sur une marge nette faible c’est une évolution immédiate de plusieurs dizaines de % de valeur. Et si la surprise créée remet en cause l’ensemble des projections pour les 10 années à venir, alors il est tout à fait possible de parler en centaines de % (pour comprendre comment avoir ces ordres de grandeur en tête, direction la section « analyse de sensibilité d’un modèle DCF » dans le livre Surperformer – chapitre 6).

En revanche, il convient de noter que ces entreprises constituent des investissements plus risqués que la moyenne. Nombreux sont les cas d’entreprises qui ont déçu sur la croissance des revenus ou les niveaux de marges une fois la profitabilité atteinte (Zoom, Peloton, Etsy …) ou qui ont émis des signes comme quoi elles n’atteindraient peut-être jamais la profitabilité (Snap Inc).

Avant de plonger dans le StockScreener pour identifier ces entreprises susceptibles de franchir le seuil de profitabilité plus tôt que prévu ou avec des marges plus élevées, quelques petits rappels pédagogiques au sujet de la profitabilité.

Une condition nécessaire mais pas suffisante

Assez intuitivement, être profitable, c’est-à-dire avoir plus de produits que de charges sur des exercices répétés, c’est plutôt cool quand l’objectif est de créer de la valeur pour l’actionnaire. C’est nécessaire même, mais pas suffisant !

Dans notre article sur les dividendes, nous avions déjà longuement parlé du mécanisme de création de valeur et de la rentabilité économique d’un business.

Mathématiquement, cette rentabilité économique peut-être réécrite pour faire apparaître deux composantes clés du mécanisme : la profitabilité et la productivité (ou rotation des actifs).

Donc pour apporter de la valeur au conglomérat de pourvoyeurs de fonds de l’entreprise (créanciers et actionnaires), celle-ci doit être non seulement profitable mais aussi productive.

Décomposer la rentabilité économique de ses concurrents de la sorte, ça permet notamment aux directeurs financiers d’identifier les points sur lesquels leur entreprise peut s’améliorer.

Ensuite, pour les entreprises qui jouissent d’une rentabilité économique suffisante et qui n’ont pas abusé du crédit, il est tout à fait possible de s’endetter à un coût raisonnable pour investir dans l’actif économique, sans diluer l’actionnaire, et donc augmenter sa rentabilité à condition que les investissements permettent effectivement de générer des flux d’exploitation supérieurs.

Quand un investisseur met des ronds dans une boite, si son objectif est de faire fructifier ses pépettes, il devrait donc constamment vérifier que l’entreprise est productive, profitable et qu’elle jouit d’un effet de levier positif.

Il est évident que toutes les entreprises, selon la nature de leur activité, ne sont pas en mesure de profiter de manière équivalente de ces trois leviers. Les géants de la distribution s’appuieront principalement sur l’effet de levier (le fait que la majorité de leur bilan soit composé d’actifs tangibles et liquides fait qu’ils peuvent s’endetter à faible coût) car leurs marges sont rikikis. Pour une minière, son équilibre profitabilité / productivité lui sera plus ou moins dicté par le marché et l’accessibilité des ressources. Tandis que pour une boite tech avec des ingés hors de prix mais un business scalable, la productivité paraîtra immédiatement excellente (du fait qu’on ne tient pas compte du capital humain dans un bilan) mais la compétition avec ses concurrents se fera principalement sur la productivité car leur capacité d’endettement est limitée par l’intangibilité de leur bilan.

Bref, ce qui faut surtout retenir, c’est que si tu n’es pas profitable, tu as beau être le plus productif des homos-sapiens, tu ne seras pas en mesure de créer de la valeur pour l’actionnaire.

C’est donc naturel que la valeur d’une boite soit ultrasensible aux projections de ses marges.

Voyons maintenant comment identifier ces entreprises dans le StockScreener

La technique repose principalement sur l’utilisation de 3 filtres : la marge nette de l’exercice en cours, la croissance des BNA historiques et projetés et l’accélération des révisions à la hausse du BNA.

L’objectif est simple, on cherche des entreprises qui ne sont pas profitables aujourd’hui, ou qui viennent de le devenir, dont la croissance des BNA est conséquente (on utilise pour cela notre Rating Croissance BNA – voir notre vidéo sur les ratings Zonebourse) et pour lesquelles les analystes en charge d’étudier le dossier dans les plus grandes banques du monde ont récemment eu tendance à réviser à la hausse leur estimations de bénéfices pour les années à venir.

On peut aussi ajouter un filtre sur la croissance du chiffre d’affaires, mais on sort à ce moment-là les entreprises en « recovery » du scope d’analyse puisqu’il s’agit généralement des entreprises matures.

Enfin, on tri de nouveau sur la base des révisions de BNA, on affiche la VE/CA à titre informatif et on s’intéresse à la santé financière de la boite : on regarde l’ordre de grandeur du passif circulant vis-à-vis des flux d’exploitations pour voir à quel point l’entreprise brule du cash et on check le current ratio et sa situation d’endettement net pour s’assurer qu’elle a largement de quoi tenir quelques exercices supplémentaires).

Voici les quelques résultats qu'on obtient aux USA, parmi eux : Zscaler, un retour vers les plus hauts ?

Cet article existe aussi en format vidéo :