Lors de son dernier discours la semaine dernière, le patron de la Fed, Jerome Powell, a laissé entendre qu'une baisse de taux en septembre était sur la table alors que les risques pèsent désormais davantage sur l'emploi que sur l'inflation. Wall Street a réagi en propulsant les indices vers de nouveaux records. Dans ce contexte de financement plus accessible, les small-caps, l'immobilier, les sociétés technologiques et la construction pourraient bien être les premières à tirer leur épingle du jeu. Voyons les ETF qui permettent de miser sur ces secteurs.

Pour les small-caps

La perspective d’un assouplissement monétaire de la Fed change la donne pour les petites capitalisations américaines qui sont très sensibles aux conditions de financement. Historiquement, ces entreprises surperforment lors des phases de reprise ou de détente monétaire.

Elles composent l’indice Russell 2000. A la différence des grandes multinationales, elles tirent l’essentiel de leurs revenus du marché américain, ce qui les rend particulièrement sensibles aux fluctuations du cycle économique intérieur.

Pour s’exposer à l’indice, l’Amundi Russell 2000 UCITS ETF (ISIN : LU1681038672) constitue une porte d’entrée efficace. L’encours de près de 850 millions d’euros est rassurant pour la liquidité. Les secteurs les mieux représentés sont la finance (18,9%), l'industrie (17,9%), la santé (15,4%) et les technologies de l’information (14,7%). Le top 10 des pondérations reste limité à un peu plus de 4% de l’ETF avec des sociétés comme Credo Technology, Hims & Hers Health, Fabrinet ou Kratos Defense.

L’ETF réplique l’indice de façon synthétique et applique des frais de gestion annuels de 0,35%. Le produit est éligible au PEA.

L’immobilier

Les foncières et les sociétés de gestion d’actifs immobiliers sont très dépendantes du coût de financement car une grande partie de leurs investissements repose sur l’endettement pour acquérir, développer et gérer les actifs.

L’ETF iShares US Property Yield UCITS ETF (ISIN : IE00B1FZSF77) n’a certes pas un actif net gigantesque (environ 590 millions de dollars) mais il est l’un des seuls à offrir une exposition au secteur pour les investisseurs européens. Il est composé d’entreprises qui versent en général un rendement de dividende supérieur à 2%. Il est assez concentré puisqu’il n’est composé que d’une centaine de titres avec plus de la moitié de la pondération représentée par ses dix principales positions. Parmi elles, on retrouve Welltower (9,8%), Prologis (8,9%), Equinix (6,9 %), Digital Realty (5,4%), Simon Property Group (4,8%), Realty Income (4,5%) ou encore Public Storage (3,9%).

Les frais de gestion (0,40%) sont cohérents avec ceux d’autres ETF thématiques. Le dividende est détaché de façon trimestrielle.

La technologie

Lorsque les taux reculent, ce sont les valeurs de croissance qui en tirent le plus grand bénéfice : leurs profits projetés à long terme gagnent en valeur, et leurs multiples de valorisation trouvent un soutien immédiat. C’est le jeu des modèles de valorisation. Dans le même temps, l’accès facilité au financement encourage l’investissement et donc souvent l’innovation. Cela permet d’accélérer les projets d’expansion.

L’Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF (ISIN : IE0032077012) est sans doute le produit le plus simple pour jouer les valeurs de la Tech puisqu’il réplique l’indice américain des valeurs technologiques. Son encours dépasse aisément les 15 milliards de dollars.

Le fonds est massivement orienté vers la technologie de l’information, les services de communication (15%) et la consommation discrétionnaire (13,2%). Le top 10 concentre plus de la moitié du portefeuille avec bien sûr les Sept Magnifiques que sont Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Tesla et Alphabet ainsi que Broadcom et Netflix.

Construction et infrastructures

Contrairement aux thématiques évoquées précédemment, il n'existe pas d’ETF commercialisé pour les européens qui soit exclusivement dédié à la construction américaine. Pour s’en approcher le plus possible, le Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF (ISIN : IE00BLCHJ534) offre une alternative, puisqu’il cible les sociétés directement exposées au développement et à la modernisation des infrastructures aux États-Unis. L’intérêt du secteur tient à la combinaison d’un besoin structurel et du soutien public. Le dernier rapport de l’American Society of Civil Engineers attribue encore la note « C » à l’état des infrastructures du pays : les investissements devront arriver tôt ou tard en dépit de la volonté de Donald Trump de réduire les budgets fédéraux.

L’ETF, lancé en 2021, applique des frais relativement élevés de 0,47%. La réplication est physique, ce qui signifie que les titres détenus le sont directement en portefeuille. Cette méthode s’oppose au style de réplication synthétique qui utilise de manière générale des produits dérivés. En somme, le portefeuille comprend 99 titres, répartis largement sur l’industrie (73,7%) et les matériaux (20,6%). Il y a aussi quelques sociétés dédiées aux services aux collectivités et aux technologies de l’information.

Le top 10 des participations représente un tiers de la composition. On y trouve notamment Howmet Aerospace, Fastenal, Quanta Services, Deere ou encore Trane Technologies.