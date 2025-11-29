Les investisseurs français connaissent par coeur leurs champions nationaux…Mais certains ignorent leurs équivalents américains, souvent géants dans leur secteur.

Dans cet article, nous n’allons pas nous attarder sur les comparaisons les plus évidentes. L’objectif est plutôt de braquer le projecteur sur des entreprises moins connues en Europe, mais qui dominent bel et bien leur marché.

On peut penser à des duos classiques : Safran et GE Aerospace, Capgemini et Accenture, Dassault Aviation et Lockheed Martin, Airbus et Boeing, ou encore Carrefour et Walmart. Mais allons plus loin.

Pernod-Ricard / Brown-Forman

Ces deux spécialistes des spiritueux disposent d’un portefeuille diversifié et d’une présence mondiale. Pernod Ricard tire son épingle du jeu grâce à une offre plus équilibrée, avec des marques phares dans plusieurs catégories. En face, Brown-Forman reste très dépendant de son marché domestique (près de 50% du chiffre d’affaires) et surtout de sa marque emblématique, Jack Daniel’s, qui génère la plupart des revenus.

Pour un secteur défensif et qui plus est, rentable, les performances du secteur sur cinq ans sont plus que décevantes, avec notamment une chute de 65% pour Brown-Forman et de 51% pour le français. Si le titre est sur ses niveaux de 2013, l’américain reste une machine à cash, capable d’augmenter son dividende sans interruption depuis 42 ans. Avec une valorisation historiquement faible, la direction rassure ses actionnaires de longue date en annonçant un plan de rachat d’actions de 400 millions de dollars.

Schneider / Eaton Corporation

Le terme méconnu ne correspond peut-être pas à Eaton Corp. qui figure parmi les 100 plus grandes entreprises du S&P 500. Le titre peut d’ailleurs être détenu via le PEA.

Ces deux acteurs sont des concurrents qui se regardent droit dans les yeux sur le marché de la distribution électrique. S'ils réalisent tous deux une année 2025 plutôt morose, les performances sur trois ans restent remarquables.

Lorsqu’on parle d’investir dans l’IA, on évoque le hardware (les semi-conducteurs), le software (le cloud, les logiciels) mais aussi l’énergie. La consommation globale d’électricité devrait augmenter de 60% au cours des 15 prochaines années selon le PDG de Schneider Electric, Olivier Blum. Les solutions de gestion énergétique sont donc indispensables.

Ces deux groupes sont fournisseurs des ‘hyper-scalers’, ceux qui investissent dans d’énormes data-centers. Ils sont considérés ultra-fiables et par conséquent sont des fournisseurs de choix pour les projets de grande envergure. Les deux sont passés de fournisseurs d’équipements à de véritables acteurs de technologie énergétique en quelques années.

L’Oréal / Estée Lauder

Ces deux-là ne se regardent pas dans les yeux. La division luxe de L’Oréal, tirée par Lancôme et YSL Beauty, génère à elle seule un chiffre d’affaires équivalent à celui de l’ensemble d’Estée Lauder, pourtant exclusivement positionné sur le segment premium.

Les dynamiques boursières sont également différentes pour ces deux géants du cosmétique mondial. L’un a vu le tiers de sa valeur boursière disparaître en trois ans tandis que le français augmente ses profits religieusement.

On peut néanmoins considérer Estée Lauder comme une alternative intéressante. De nature plus agressive, avec les défauts que cela implique.

Estée Lauder, porté par des marques telles que La Mer, MAC Cosmetics, The Ordinary ou encore Tom Ford Beauty, est le seul ‘pure-player’ du segment beauté premium en Bourse. Fort de ce positionnement unique, le groupe jouit toujours d’une valorisation stellaire.

Ses marques disposent d’un pricing power indéniable et sont capables du meilleur en haut de cycle. En effet, en 2019, à chiffre d’affaires sensiblement équivalent, Estée Lauder avait généré un résultat d’exploitation deux fois supérieur à l’exercice 2024. Les dynamiques du tourisme et surtout de la consommation chinoise sont bien moins flamboyantes et l’impact sur les marges s’est fait sentir.

Trigano / Thor Industries





Trigano domine le marché européen. Thor, le marché mondial. Le secteur des véhicules de loisirs (campings-cars, caravanes, vans) n’a que trop peu souvent reçu les grâces du marché depuis la fin de l’euphorie monétaire des deux côtés de l’Atlantique. La faute au caractère cyclique de l’activité et une vision des résultats à long-terme très limitée.

Thor Industries est venu concurrencer Trigano sur le marché européen en 2017 avec l’acquisition de l’allemand Hymer. L’américain, longtemps concentré sur son marché domestique, est désormais un acteur global, bien positionné pour profiter pleinement de la croissance du secteur à long terme.

Si Trigano a su montrer les muscles dans un marché européen fragmenté, Thor Industries profite d’un marché consolidé et culturellement plus adepte de la pratique. De manière générale, les jeunes en quête de liberté sont de plus en plus adeptes de la ‘van-life’ et l’augmentation des seniors en bonne santé, qui plus est avec un solide pouvoir d’achat, devrait assurer de beaux jours au secteur.

Mais ces perspectives prometteuses n’empêcheront pas les embûches sur la route. Les deux titres sont aujourd’hui valorisés à des niveaux relativement élevés. De meilleures opportunités à long terme se présenteront probablement lorsque le marché se détournera temporairement de ce type de valeurs.

Air Liquide / Linde plc

Air Liquide et Linde sont les deux poids lourds mondiaux des gaz industriels. Soit toute une variété de gaz indispensables à des secteurs tels que l’industrie, la santé, l’énergie ou l’électronique. Un troisième acteur, Air Products and Chemicals, complète ce trio de tête. Le groupe – comme le français – tire ses racines d’Allemagne, lors de la seconde révolution industrielle et le développement des procédés de liquéfaction de l’air. Il était autrefois la première capitalisation allemande mais n’est plus cotée qu’à New York aujourd’hui.

Leur marché, très mature et concentré, limite les perspectives de croissance, avec des acquisitions étroitement surveillées. La forte visibilité sur les revenus justifie par ailleurs une prime de valorisation élevée, qui contribue à soutenir le cours.

Dans ce contexte, la croissance repose surtout sur l’amélioration opérationnelle. De ce point de vue, Air Liquide dispose d’une meilleure marge de progression, notamment grâce à son plan ‘Advance’, lancé en 2023. En face, Linde affiche une rentabilité bluffante grâce à une rigueur opérationnelle reconnue.

Air Liquide est souvent décrite comme la force tranquille diversifiée. Un statut qui s’explique notamment par son lien fort avec l’actionnariat français, également par sa forte redistribution (+50% des revenus) et son passif à long terme plus léger. Le groupe est attaché à cette réputation puisque une prime de fidélité existe au sein de l’actionnariat du groupe.

L’objectif de cet article était d’offrir une ouverture à des modèles alternatifs ou des dynamiques différentes que de titres qui nous sont plus familiers. Cinq duos seulement ont été présentés ici, mais d’autres comparaisons mériteraient d’être explorées. Un second volet pourrait voir le jour prochainement.