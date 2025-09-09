Ils sont une vingtaine sur LVMH, presque 40 à couvrir ASML, 5 sur Derichebourg et plus de 60 pour Nvidia. Vous l'aurez surement compris, nous allons aujourd'hui parler des analystes Equity Research qui couvrent les entreprises cotées. Ces femmes et hommes - soumis à la plus grande rigueur question communication - qui semblent faire la pluie et le beau temps sur les marchés.

Que produisent ces analystes et pourquoi s’y intéresser ?

Si vous avez l’habitude des pages « prévisions des analystes », « valorisation », « opinion des analystes » et « révisions des estimations » d’une fiche valeur Zonebourse, vous avez forcément rencontré ces estimations produites par ces fameux analystes Equity Research en charge de suivre le dossier dans les plus grandes banques d’investissement, sociétés de gestion ou courtiers du monde.

L’Equity Research (ou recherche actions) est une activité menée principalement par des analystes financiers, leurs analyses sont ensuite vendues à des investisseurs qui la rémunère en passant des ordres. L’objectif de cette recherche est de produire des analyses détaillées sur des entreprises cotées afin d’évaluer leur valeur et leurs perspectives pour les années à venir. L’analyste examine les états financiers, la stratégie, le secteur, la concurrence, ainsi que les tendances macroéconomiques puis il rédige des rapports très détaillés contenant une estimation de la valeur de l’action (via modèles de valorisation comme DCF ou comparables) et une recommandation (acheter, conserver, vendre…) ainsi qu’un objectif de cours (généralement à 6 mois). Depuis toujours ce métier est lié aux opérations dites “primaires”, qui sont la vraie raison pour laquelle les bureaux de recherche produisent de la recherche.

Les activités primaires regroupent les placements privés (émission de dette, augmentation de capital), les introductions en bourse (IPO) et les bons de souscription. Ce sont les banques qui jouent les intermédiaires sur ces opérations, elles ont donc intérêt à couvrir ses valeurs pour accompagner au mieux leurs clients investisseurs.

Par exemple, les commissions perçues par les intermédiaires sur une introduction en bourse c’est 2% du montant levé, et un peu moins pour les grosses IPO, donc ça va très vite.

Exemples de commissions prélevées lors d'opérations d'introduction en bourse. Sources : entreprises citées.

Mais ça n’est pas la seule motivation des bureaux de recherche. Nous reviendrons dans un instant à quoi servent ces analyses et quel est l’intérêt économique pour les boutiques d’Equity Research de les produire.

Profitons en pour préciser ce qui distingue un analyste Equity Research d'un analyste Zonebourse.

L’analyste Equity Research est un conseiller financier qui produit de la recherche très détaillée, avec des modèles assez complexes et qui s’adresse à des clients institutionnels avec une recommandation très précise d’investissement. Les analystes des grandes maisons ont en général des contacts directs et réguliers avec les entreprises qu’ils couvrent D’ailleurs, les Directeurs Financiers des entreprises cotées entretiennent une relation étroite avec ces analystes, qui ont - à des dates très précises, tout au long de l'exercice fiscal - l’opportunité de poser des questions avancées au DAF. Les entreprises participent par ailleurs à des “roadshows” organisés par les bureaux d’analyse, ce qui créent des occasions supplémentaires d’échanger. Lors des présentations de résultats, les questions et réponses des analystes sont rendues publiques après leur échange dans ce qu’on appelle un « transcript ».

L’analyste Zonebourse lui, travaille de manière totalement indépendante, c’est un passeur d’informations dont l’objectif est de rendre la bourse lisible et exploitable par un large public, avec un prisme plus pédagogique et éditorial. Ça n’empêche qu’il peut tout à fait construire le même genre de modèles qu’utilisent les analystes Equity Research si ça lui semble nécessaire pour éclairer ses clients (vous).

Différence entre un analyste Equity Research et un analyste Zonebourse.

En fait, la différence principale, c’est surtout que les estimations des analystes Equity Research sont agrégées par des entreprises comme Bloomberg, Factset, Refinitiv ou encore S&P qui crééent ensuite ce qu’on appelle un consensus (une simple moyenne en réalité, rien de trop compliqué) et qui revend ce consensus à des entreprises comme Zonebourse, qui l’affiche ensuite sur son site. Mais il existe plusieurs consensus, donc là encore ce qui compte c’est la qualité des données et la capacité à rendre cela lisible. Il faut aussi savoir qu'un analyste Equity Research révise (modifie) ses estimations tout au long de l’année au fur et à mesure que de nouvelles informations sont rendues publiques, qu’elles affectent directement ou indirectement les entreprises qu’ils couvrent. Chez Zonebourse, on vous permet non seulement de lire la valeur du consensus S&P actuel (en précisent à chaque fois le nombre d'analystes derrière le consensus), mais aussi et surtout, d'apprécier l'évolution de ce consensus au fil du temps.

Ici par exemple, le consensus des analystes (produit par S&P) pour le chiffre d'affaires 2027 d'Apple s'établit actuellement à 461 154 millions de dollars.

Et ici, on peut apprécier l'évolution du consensus au sujet du chiffre d'affaires 2027 d'Apple sur les 18 derniers mois (page "révisions des estimations")

On notera que sur leur page relation investisseurs, les entreprises partagent la liste "officielle" des analystes qui entretiennent des relations régulières avec la direction. Mais les consensus de Bloomberg ou autres fournisseurs se basent sur des scopes élargis qui tiennent compte non seulement des estimations de ces analystes officiels mais aussi les chiffres d'autres analystes que le fournisseur de données considère comme pertinent.

Il existe donc 3 types d'analystes financiers :

Ceux que la boite reconnait comme couvrant officiellement la société et avec qui elle entretient des relations étroites

Ceux avec qui l'entreprise n'entretient pas de relations, mais dont l'opinion compte dans les consensus de marchés produit par les gros fournisseurs de données

Les autres (coucou c'est nous)

Quel modèle économique se cache derrière l'Equity Research ?

Bien sûr c’est de pouvoir participer à des opération “primaires” mais c’est aussi le courtage !

L'intérêt économique de l'Equity Research.

Le courtage, c’est sexy, c’est cool, ça rapporte, mais c’est un business de volume. Il faut que les gens passent beaucoup d’ordres pour que l’activité soit profitable. C’est pour cela que la recherche est plus développée sur les grosses capitalisations par rapport aux small caps sur lesquelles il est logiquement plus difficile de se rémunérer pour un analyste.

Donc si tu veux que les gens viennent faire du courtage chez toi, tu dois leur offrir un pti truc en plus. Et l’Equity Research, c’est LE produit. C’est de la production d’information, généralement d’une grande qualité, avec un ton si possible neutre mais très convainquant qui donne envie de passer des ordres. Et cela s’accompagne aussi de la vente de “calls” directs avec les analystes pour les meilleurs clients. C’est à dire ceux qui passent le plus d’ordres.

Les institutionnels sont très friands de ces rapports et c’est un argument qui pèse lourd dans la balance lorsque qu’ils cherchent à savoir avec qui ils vont travailler pour exécuter leurs ordres et ceux de leurs clients.

Et même si celui qui produit l’Equity Research n’a pas d’activité de courtage, il sera extrêmement content de faire l’apporteur d’affaire pour ses petits copains de la place qui se feront un plaisir de les exécuter pour lui.

Maintenant, comment expliquer que Damartex, une boite qui pèse 50M sur Euronext Paris soit elle aussi couverte par un analyste Equity Research ? Pas évident de se rémunérer sur du courtage sur des entreprise de quelques dizaines de millions d’euros de capitalisation.

Qui va appeler pour passer un ordre sur le titre après avoir lu le rapport de l’analyste en question (qui recommande d’ailleurs de « Conserver » actuellement) ? C’est là que le deuxième business model arrive : la recherche sponsorisée.

En fait, il n’y a pas que les institutionnels qui sont intéressés par l’Equity Research, les entreprises elles-mêmes ont un intérêt à être couverte par ces analystes. Pourquoi ? Car plus d’infos de qualité à son sujet = investisseurs mieux informés = plus d’intérêt = plus de liquidité sur le titre = meilleure valo et + facile de lever du capital.

Donc il arrive que des entreprises cotées de petite ou moyenne taille paient des boutiques d’Equity Research pour qu’un analyste sorte un rapport sur eux et qu’un consensus soit produit ! Je suis certain que Damartex est super content d’avoir une rubrique « prévisions des analystes » sur Zonebourse. Et nous aussi d’ailleurs !

Recherche spontanée versus Recherche Sponsorisée. Des modèles économiques bien différents.

Maintenant qu’on comprend comment ça fonctionne, ça nous dit quoi sur la manière d’appréhender les datas des analystes ?

Pour la recherche sponsorisée, c’est assez évident. L’analyste est payé par l’entreprise, il est donc naturellement en situation de conflit d’intérêt, c’est d’ailleurs pour ça que différents cadres de bonnes pratiques existent. Celui qui fait de la recherche sponsorisée est obligé de le mentionné au début de son rapport. Mais même avec un cadre strict, les professionnels ont toujours considéré la recherche sponsorisée avec précaution. En général, on trouve 2 modèles, un où l’entreprise est dans un rapport de force favorable vis à vis du bureau de recherche (une relation client/fournisseur classique), l’autre dans lequel c’est le bureau de recherche, en général des plus gros, qui arrive à imposer l’indépendance de leurs analystes à l’entreprise.

Dans un cas l’analyste va donc souvent arrondir les angles et éviter d’être contrariant ou de jouer au super-héros quand ce n’est pas nécessaire, au détriment de l’objectivité. Dans l’autre, c’est l’investisseur qui va passer des ordres qui finance principalement la recherche, pas l’entreprise couverte. Pas de situation de conflit d’intérêt à priori donc.

En revanche, le fait que ça ne soit pas de la recherche sponsorisée, ça garanti en rien qu’une entreprise et le bureau d’analyse qui la couvre ne soient pas liés d’une autre manière. Si ça se trouve, l’entreprise est un client bancaire du groupe dans lequel on retrouve le département d’Equity Research et c’est le département M&A du groupe qui gère leurs fusacs depuis 50 ans. Mais si c’est le cas, ces informations sont toujours disponibles dans les rapports de recherche, rien n’est caché car ces sont des obligations légales. C’est dans les dernières pages.

En fait les courtiers, c’est peut-être eux les grands vilains, parce que si leur but c’est de faire passer des ordres à gogo, ils ont peut-être intérêt à surproduire de la Research et à réviser quand c’est peut-être par forcément nécessaire. Plus tu cogites, plus tu te poses des questions, plus ils se frottent les mains.

Bref, plein de raisons de prendre les estimations avec des pincettes.

Dans un monde idéal, les boutiques d’Equity Research seraient totalement indépendantes, il y aurait un classement public et bien foutu des analystes et des boutiques qu’ils représentent (Le classement Extel est un exemple existant) et les investisseurs paieraient pour avoir accès à la recherche car elle est de grande qualité.

Tient, ça me rappelle une autre industrie qui à le même genre de problème. Ah oui… les médias !

Et au fait, ils sont bons ces analystes ou pas ? Faut-il les suivre ?

En fait, au lieu de répondre à la question « les analystes sont-ils bons ? », je vais plutôt répondre en premier à la question « est ce que le marché en a quelque chose à faire de l’avis des analystes ? » parce qu’en réalité, si votre objectif en lisant cet article est de savoir s’il faut suivre les analystes ou pas - et quelles données faut-il regarder en particulier -, c’est surtout à cette question qu’on doit répondre.

Tester des stratégies d’investissement et construire des modèles pour comprendre un peu mieux les évènements qui impactent les marchés, c’est mon boulot chez ZB. Et parmi les pistes de recherche que j’ai explorées en 2022, il y avait l’étude de l’influence des datas produites par les analystes sur les marchés.

Il y’a plusieurs manières de procéder. On peut par exemple étudier les variations de différents titres autour de la communication d’une révision d’un analyste en veillant à différencier les révisions selon leur ampleur. On peut aussi essayer de voir s’il existe un premium de rendement sur les titres pour lesquels les analystes semblent revoir leurs estimations de cours à la hausse et tester cette prime en l’intégrant dans un modèle d’Asset Pricing pour voir si elle permet de mieux expliquer la variance des rendements boursiers. On peut aussi tout bêtement ajouter des filtres relatifs à ces révisions dans des backtests de stratégies d’investissement et en analyser les résultats même si cela ne permettra pas vraiment de tirer des conclusions sérieuses.

Ces différentes approches nous ont permis de comprendre quelques trucs intéressants chez Zonebourse :

Les investisseurs ne devraient pas trop s’intéresser à la valeur de ces estimations mais plutôt aux révisions de ces estimations. Bon, rien de fou de ce côté-là, ça vient juste valider le fait que l’information publique est déjà digérée par les marchés et que ce n’est que la nouvelle information qui compte.

De manière générale, les investisseurs ne devraient pas trop se fier au consensus sur le Target Price à 12 mois ainsi qu’au niveau moyen de recommandations des analystes (à savoir s’il faut acheter / vendre / alléger etc.), d'autant plus que ces objectifs cibles et recommandations divergent souvent (un potentiel à +40% sur 12 mois, mais une recommandation Neutre), rendant l'interprétation bien compliquée.

En revanche, les révisions des estimations des données comptables semblent avoir un impact significatif sur les marchés. Et cet impact s'étire dans le temps !

Dans tous les cas, n'essayez jamais de jouer les révisions des analystes le jour même, c'est du bruit, seulement du bruit. D'ailleurs il m'a été impossible de montrer qu'à court terme une révision de 3% (à la hausse comme à la baisse) du BNA d'une entreprise avait un impact plus important sur le cours qu’une révision de 1%. Ce qui me réconforte dans l'idée que ce sont surtout ces geekos de traders haute fréquence se servent de cette info comme prétexte pour initier un mouvement et vendre dans la foulée à ceux qui ont mordu. Ils n’en ont absolument rien à faire de savoir si ça va impacter la valeur de l’entreprise à moyen-long terme, la taille de leur opération va surtout dépendre de la probabilité que le mouvement initié réussisse à convaincre le reste du marché que l’information est importante.

Maintenant qu’on a parlé d’impact sur le cours, je peux quand même vous en dire un peu plus sur la qualité absolue des prédictions des analystes et l’évolution de cette qualité en fonction du nombre d’analystes qui forment le consensus et de la proximité à la date de publication.

Naturellement, plus on se rapproche de la publication annuelle (l’ensemble de l’exercice fiscal) d’une entreprise, plus les analystes qui couvrent le dossier disposent d’informations fiables à intégrer dans leurs modèles. La précision de leurs estimations se bonifient avec le temps (en particulier lors des publications trimestrielles) et les révisions sont moins fréquentes ou de plus faible amplitude. En revanche, la publication des vrais chiffres fait tout de même souvent l’objet d’une surprise. Ce taux de surprise correspond à la différence entre la valeur moyenne des estimations faites par les analystes (le consensus) pour un poste comptable la veille de la publication et la valeur réelle publiée (il provoque alors des mouvements rapides et importants des cours). En s'intéressant aux années fiscales 2018, 2019, 2020 et 2021, on note que la médiane des taux de surprise le jour des publications est d'environ 0.8% pour le chiffre d'affaires (illustration 3.14 du livre Zonebourse) et 6% pour les bénéfices par action (illustration 3.15 du livre Zonebourse).

Source : "Surperformer : bourse, marchés et gestion de portefeuille" Zonebourse éditions.

Source : "Surperformer : bourse, marchés et gestion de portefeuille" Zonebourse éditions.

A noter qu'ici on s'intéresse à un échantillon d'entreprises couvertes pas plus ou moins d'analystes. Si on se concentre sur les mid caps couvertes par [1;5] analystes, le consensus est naturellement moins bon.

Cet article existe aussi au format vidéo sur la playlist Big Data de la chaine Zonebourse !