Les choses sérieuses commencent côté résultats trimestriels, avec du L'Oréal, du Netflix, du Coca-Cola ou du Philip Morris au programme. Les indices sont au zénith ou presque, alors que les investisseurs restent persuadés que les points de friction du moment vont s'aplanir sans contrarier la marche en avant des actions.

Les marchés actions ont vite remis leur cape d'invincibilité après avoir testé deux fois en dix jours la solidité des fondations de leur hausse. Le premier coup de semonce remonte au vendredi 10 octobre, lorsque l'ambiance s'est à nouveau dégradée entre les Etats-Unis et la Chine. Le second date de jeudi dernier, lorsque la tension est montée d'un cran autour d'un début de dégradation du marché du crédit aux Etats-Unis. Au terme de la séance d'hier, le double creux a quasiment été effacé. A Wall Street, le S&P 500 a bouclé à 6 735 points après une hausse robuste de 1,1%. Il ne manque que 18 points pour égaler le record du 8 octobre. En Europe, le Stoxx Europe 600 a pris 1% pour se hisser à 572 points. C'est 2 points à peine en dessous du pic datant là aussi du 8 octobre. Les actions cycliques reviennent sur le devant de la scène, tandis que la technologie continue à faire briller les yeux des investisseurs.

C'est probablement le moment de ressortir le couplet sur la complaisance, celui qui vous fait passer pour une sorte de sage, face aux extrémistes habituels, les collapsologues du marché et les cornucopiens de la finance.

L'investisseur doit être optimiste mais pas complaisant. Le véritable optimisme ne consiste pas à ignorer les crises, mais à vivre avec la certitude qu’elles font partie intégrante du progrès. Ce n'est pas de moi, mais de Morgan Housel, un Américain qui a beaucoup écrit sur la psychologie du marché sans tomber dans les citations sirupeuses et consternantes des influenceurs finance. Housel écrit en substance que les complaisants croient que tout ira bien, tout le temps. Les optimistes, eux, savent que les chances d’une issue favorable sont de leur côté sur le long terme, et savent aussi qu'il y aura des revers en cours de route. Les revers et les sorties de route sont le prix du mouvement en avant et une forme de taxe d'apprentissage. C'est ce qui rend l'optimiste plus efficace sur le long terme que le complaisant, parce qu'il s'adapte et gère son risque.

C'est peut-être pour cette raison qu'on voit grimper les actions et l'or simultanément en ce moment. Les optimistes ne veulent pas rater le train du ruissellement des investissements dans l'IA, mais ils ne sont pas complaisants au point de mettre tous leurs œufs dans le même panier de risque. C'est moins spectaculaire que ceux qui hurlent "je vous l'avais dit" après s'être trompés 90% du temps ces 20 dernières années. Ou que ceux qui se proclament génies de l'investissement après six mois de présence sur les marchés et dont on va ramasser les morceaux dans un futur proche. Mais c'est diablement efficace.

Le marché, c’est-à-dire les investisseurs, a quatre hypothèses centrales.

Le marché considère que les Etats-Unis et la Chine vont trouver un compromis à leur bras de fer commercial. L'accord sera probablement aussi solide qu'un gouvernement français sous Emmanuel Macron, mais il donnera l'illusion que la machine commerciale va continuer à tourner. Evidemment, un clash entre les deux puissances provoquerait un sévère retour de manivelle pour les actions, mais ce n'est pas l'hypothèse de base.

Le marché considère aussi que les Démocrates et les Républicains vont finir par trouver une issue à l'impasse budgétaire actuelle. Là encore, l'accord sera fragile, mais il sera. Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche, a estimé hier qu’un accord pourrait être trouvé d'ici la fin de la semaine.

Le marché considère, troisièmement, que la Fed va encore réduire ses taux deux fois dans les semaines à venir, dont le 29 octobre lors de sa prochaine réunion. Il y a pas mal de désaccords sur la trajectoire en 2026, mais un consensus clair se dégage pour 2025.

Le marché considère, enfin, que la saison des résultats trimestriels qui bat son plein à partir d'aujourd'hui soutiendra la poursuite de la hausse. Le rythme va d'ailleurs accélérer aujourd'hui, notamment aux Etats-Unis, avec de nombreuses entreprises emblématiques.

Sur l'agenda macro, il n'y a toujours pas grand-chose en provenance des Etats-Unis, hormis un discours du banquier central Christopher Waller. La patronne de la BCE, Christine Lagarde, sera aussi sur le podium à 13h00. Dans le domaine géopolitique, Donald Trump a laissé entendre que l'Ukraine devrait renoncer à certains territoires et faire la paix avec la Russie, dans une volte-face assez brutale par rapport à sa position précédente. En parallèle, il a scellé un accord sur les terres rares avec l'Australie, le principal vivier allié de métaux stratégiques.

En Asie Pacifique, les marchés n'ont pas l'intention de baisser. Le Japon et l'Australie prennent 0,7%. La Corée du Sud, la Chine continentale et Hong Kong sont plutôt en progression de 1% et plus. L'Inde et Taiwan se contentent d'une hausse de 0,5%.

Le CAC 40 ouvre stable à 8 206 points. Le SMI recule de 0,1% à 12 619 points pendant que le Bel 20 abandonne 0,3% à 5 013 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda sonne un peu creux, hormis au Canada où l'inflation de septembre retiendra l'attention (14h30). Tout l'agenda ici.

Les principaux changements de recommandations

Aker Solutions : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 35 NOK.

Alcon : KeyBanc Capital Markets reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 98 à 91 USD.

Aryzta : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 80 à 60 CHF.

Atos : Bernstein reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 30 à 35 EUR.

Bankinter : Barclays passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 12,60 EUR à 14,30 EUR.

BNP Paribas : Mediobanca passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 111,20 EUR à 80,30 EUR.

Capgemini : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 174 à 160 EUR.

Embracer Group : DNB Carnegie passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 105 à 110 SEK.

Evolution Ab : Cantor Fitzgerald passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 820 SEK à 635 SEK.

Exail Technologies : Bernstein démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 150 EUR.

Forvia (Ex-Faurecia) : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 11 à 10 EUR.

Gerresheimer : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 66,80 à 34,10 EUR.

Interparfums : Bernstein démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 37,70 EUR.

Kering : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 287 à 305 EUR. AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 305 à 345 EUR.

Qt Group : Inderes passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 70 à 45 EUR.

Rebl Group : Inderes passe de vendre à alléger avec un objectif de cours réduit de 1,10 EUR à 1,05 EUR.

Sartorius Stedim Biotech : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 229 EUR à 236 EUR.

Ubisoft Entertainment : Cantor Fitzgerald passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 11,50 EUR à 7,10 EUR.

Vat Group : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 392 à 371 CHF.

Vinci : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 142 à 139 EUR.

Whitbread : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 4518 GBX à 3500 GBX.

Wolters Kluwer : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 143 à 115 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Parmi les résultats du jour : Assa Abloy réalise des résultats légèrement supérieurs aux attentes au troisième trimestre. Getinge publie des revenus un peu plus élevés que prévu au troisième trimestre. Huber+Suhner enregistre un recul des ventes du groupe sur neuf mois, mais les perspectives sont confirmées. Bunzl maintient ses prévisions pour l'année fiscale. Tele2 revoit à la baisse ses prévisions de CAPEX.

Unilever revoit le calendrier de la scission des glaces Magnum à cause du shutdown aux Etats-Unis, mais espère toujours mettre en place la scission d'ici la fin de l'année.

Coca-Cola Hellenic rachète Coca-Cola Beverages Africa.

HSBC confie à David Lindberg, ancien dirigeant de NatWest, la direction de ses activités au Royaume-Uni, révèle le FT.

Husqvarna ferme une usine en Suède.

Galapagos annonce la fermeture progressive de son activité de thérapie cellulaire.

Cosmo obtient l'approbation de l'UE pour la crème contre l'acné Winlevi.

La Deutsche Bank tente de bloquer l'accord de restructuration de 10 milliards de dollars d'Ardagh, selon le FT.

Les principales publications du jour : UniCredit, Indutrade AB, Assa Abloy, Bunzl…

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Les bénéfices trimestriels de CATL s'envolent.

L'usine GLNG de Santos cessera d'acheter du gaz domestique australien pour l'exporter d'ici 2027.

Les principales publications du jour : CATL, Vale, China Telecom…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.