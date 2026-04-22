Cessez-le-feu prolongé : les marchés restent de marbre

Ce matin, les marchés accueillent la prolongation du cessez-le-feu en Iran avec une certaine indifférence. Paris recule de 0,2% tandis que Londres et Francfort avancent de 0,2%.

Le 2e round de négociations attendu aujourd'hui à Islamabad n'aura donc pas lieu. Téhéran conditionne en effet sa participation à la levée du blocus américain, considéré par Abbas Araqchi, ministre iranien des affaires étrangères, comme "un acte de guerre", et estimant que "le ciblage de navires commerciaux et la prise d'otages de leurs équipages constituent une violation encore plus grave".



Une déclaration qui intervient alors que les forces américaines ont arraisonné hier un pétrolier dans l'océan Indien, soit à des milliers de kilomètres d'Ormuz. Sa faute ? Le navire transportait 2 millions de barils de pétrole brut chargés sur l'île de Kharg au début du mois, rapporte MarineTraffic.



En l'absence d'interlocuteurs à Islamabad, la Maison Blanche a toutefois accepté de prolonger unilatéralement la trêve, à la demande du Pakistan.

"Je remercie sincèrement le président Trump d'avoir gracieusement accepté notre demande de prolongation du cessez-le-feu afin de permettre aux efforts diplomatiques en cours de suivre leur cours", a commenté Shehbaz Sharif, le Premier ministre pakistanais, sur X.



Donald Trump n'a toutefois pas résisté à tancer ses adversaires sur Truth Social, assurant que "l'Iran est au bord du gouffre financier ! Le pays exige l'ouverture immédiate du détroit d'Ormuz et manque cruellement de liquidités !". Le président américain a ajouté par ailleurs que le blocus coûtait "500 millions de dollars par jour" à l'Iran.



Un montant qu'il met en avant pour illustrer la pression qu'il exerce sur Téhéran... alors qu'il est aussi vivement critiqué outre-Atlantique pour le coût de son "excursion" au Moyen-Orient. Zohran Mamdani, maire de New York, a récemment fait savoir que l'opération coûtait... 500 MUSD par jour aux États-Unis, une estimation qui concorde avec les calculs des chercheurs indépendants.



En attendant, le détroit d'Ormuz reste ostensiblement fermé. Les sites spécialisés de suivi du trafic maritime ne rapportent que trois passages de navires au cours des 24 dernières heures.



Les marchés vigilants

La prolongation du cessez-le-feu a toutefois offert une légère détente au prix de l'or noir, avec un Brent en recul de 1%, vers 98 USD.



A Paris, Danone a dévoilé ce matin un chiffre d'affaires de 6 708 MEUR au titre du 1er trimestre 2026, en baisse de 2% en données totales, pénalisé par un effet de change défavorable de 5,6%, et malgré des effets positifs de périmètre (+0,5%) et la contribution de l'hyperinflation (+0,3%). Le titre signe la meilleure performance du CAC 40, à +3,3%.



L'indice parisien est toutefois freiné par Eurofins Scientific (-9%). Le spécialiste mondial des services de bio-analyses a généré un chiffre d'affaires trimestriel de 1,789 milliard d'euros, en croissance organique de 2,6%, une contre-performance alors que le consensus tablait sur une hausse de 4,8%.



Par ailleurs, Bureau Veritas chute de 12% à Paris après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2026. La société n'attend plus qu'une croissance organique à un chiffre (vs "moyenne à élevée" précédemment) et évoque le contexte géopolitique, l'incertitude macroéconomique générale et la fin de contrats dans le segment des Services aux gouvernements.



Dans le reste de l'actualité, Sanofi a annoncé que les autorités sanitaires américaines (FDA) avaient approuvé une demande de licence biologique supplémentaire pour Tzield, étendant son indication pour les jeunes enfants de 8 ans et plus à 1 an et plus.



Enfin, hier soir, FDJ a publié un chiffre d'affaires de 895 MEUR au titre du 1er trimestre, en repli de 3,2% en données publiées. La société déplore notamment un alourdissement de la fiscalité sur les jeux.



De nombreux résultats attendus



Ce soir, les marchés prendront connaissance en France des publications trimestrielles de L'Oréal, EssilorLuxottica et Carrefour. Aux Etats-Unis, sont attendus Tesla, GE Vernova, IBM ou encore Philip Morris.



Enfin, l'actualité des statistiques est plutôt légère aujourd'hui. Seuls sont attendus à 16h30 les stocks de pétrole aux Etats-Unis.