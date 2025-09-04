Peugeot Invest annonce avoir procédé à la cession de 2,7 millions d'actions Lisi, représentant 5,8% du capital de cette société, dans le cadre d'un placement par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs qualifiés, à un prix de 39 euros par action, soit un montant total d'environ 105 millions d'euros.
À la suite de cette opération, Peugeot Invest présentera sa démission du conseil d'administration du fournisseur de fixations et de composants d'assemblage. La performance de son investissement dans Lisi représente un TRI (taux de rentabilité interne) de +10% pendant sa durée de près de 50 ans.
Sous réserve de certaines exceptions usuelles, Peugeot Invest s'est engagé à conserver l'intégralité de sa participation résiduelle pour une période expirant 120 jours après le règlement-livraison de l'opération, qui interviendra le 8 septembre.
LISI S.A. figure parmi les leaders mondiaux de la conception et de la fabrication de fixations et de composants d'assemblage multifonctionnels. Le CA par marché se répartit comme suit :
- aéronautique (57,4% ; n° 3 mondial) : fixations de structure, outillages de pose, fixations moteur, etc. ;
- automobile (32,3%) : fixations de moteurs, vis et écrous de roues, de sécurité, barres de torsion, raccords de freins, fixations de panneaux, etc.
Le solde du CA (10,3%) concerne une activité de fabrication en sous-traitance d'implants médicaux et d'ancillaires.
A fin 2024, LISI S.A. dispose de 42 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (31,2%), Allemagne (10,1%), Union européenne (14,5%), Royaume-Uni (4,3%), Amérique du Nord (27,3%), Chine (2,9%) et autres (9,7%).