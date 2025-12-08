Cession de 3,6 millions d'actions OVHcloud confirmée

OVHcloud a confirmé vendredi soir la cession par Deep Code SAS, société contrôlée par Miroslaw Klaba, de 3,6 millions d'actions représentant environ 2,4% du capital du groupe de services de cloud computing.



Cette opération, réalisée de manière indépendante par Miroslaw Klaba, n'affecte ni la stratégie ni l'activité d'OVH. A son issue, il conserve près de 42,5% du capital et reste un actionnaire stratégique du groupe.



Par ailleurs, Miroslaw Klaba et le concert Klaba (composé de la famille Klaba, et des SAS Digital Scale, Yellow Source, Deep Code, Bleu Source, Innolys et Invest Bleu) se sont engagés à un lock-up de 180 jours, sous réserve des exceptions habituelles.



L'action OVH a chuté de 16,8% vendredi, après ce placement accéléré d'actions à un prix unitaire de 7,5 euros, qui faisait ressortir une décote de près de 11% par rapport au cours de clôture de jeudi soir.