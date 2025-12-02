Carrefour annonce avoir finalisé la cession de ses activités en Italie (déconsolidées à compter du 30 novembre) à NewPrinces, ayant obtenu toutes les autorisations réglementaires requises et réalisé les conditions suspensives habituelles.
Pour rappel, le géant français de la grande distribution avait fait part de négociations exclusives avec NewPrinces à la fin du mois de juillet dernier, en vue de cette cession s'inscrivant dans le cadre de sa revue stratégique.
Carrefour estimait alors l'impact de cette cession sur la trésorerie à -240 millions d'euros, précisant qu'elle permettrait l'amélioration de son profil de croissance, de sa rentabilité et de sa génération de trésorerie récurrente.
Carrefour Italie opère un réseau multi-format de 1188 magasins et a réalisé un chiffre d'affaires TTC en recul à 4,2 milliards d'euros en 2024, ainsi qu'un résultat opérationnel courant et un cash-flow libre net négatifs.
Carrefour est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de la grande distribution. L'activité du groupe s'organise autour de 3 types de magasins :
- hypermarchés : détention, à fin 2024, de 1 220 magasins sous les enseignes Carrefour et Atacadão ;
- supermarchés : détention de 4 301 magasins sous l'enseigne Carrefour Market ;
- autres : exploitation d'un réseau de 8 899 magasins de proximité (enseignes Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Contact, So.Bio, etc.), de 627 magasins Cash & Carry, de 197 points de vente (Soft discount et Sam's Club), et de sites de commerce électronique (Carrefour, Ooshop, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (46,3%), Europe (27,6%) et Amérique latine (26,1%).
