Cession des activités italiennes de Carrefour finalisée

Carrefour annonce avoir finalisé la cession de ses activités en Italie (déconsolidées à compter du 30 novembre) à NewPrinces, ayant obtenu toutes les autorisations réglementaires requises et réalisé les conditions suspensives habituelles.



Pour rappel, le géant français de la grande distribution avait fait part de négociations exclusives avec NewPrinces à la fin du mois de juillet dernier, en vue de cette cession s'inscrivant dans le cadre de sa revue stratégique.



Carrefour estimait alors l'impact de cette cession sur la trésorerie à -240 millions d'euros, précisant qu'elle permettrait l'amélioration de son profil de croissance, de sa rentabilité et de sa génération de trésorerie récurrente.



Carrefour Italie opère un réseau multi-format de 1188 magasins et a réalisé un chiffre d'affaires TTC en recul à 4,2 milliards d'euros en 2024, ainsi qu'un résultat opérationnel courant et un cash-flow libre net négatifs.