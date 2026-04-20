Elle ne fait plus de baskets. Elle s'appelle désormais NewBird AI. Elle va "faire du cloud computing pour l'IA."

On a déjà vu ce film.

En 2017, Long Island Iced Tea Corp. — fabricant de thé froid — se rebaptise Long Blockchain Corp. +200% dans la journée. Radiée du Nasdaq sept mois plus tard.

En 2018, Kodak annonce KodakCoin. +120% le jour J. KodakCoin est aujourd'hui aussi vivant que le Kodachrome.

En 2021, Nikola lève des milliards pour des camions qui n'existent pas et filme l'un d'eux en train de dévaler une pente. "Motorisé par la gravité", comme ils disent dans la Silicon Valley quand on n'a pas encore de moteur.

Et en 2026, c'est AllBirds qui devient NewBird AI.

La mécanique est toujours la même. Le résultat aussi.

Dans cette vidéo, on décortique comment fonctionne vraiment ce type de manœuvre — et pourquoi, à chaque bulle technologique, les mêmes salles sont pleines de gens sincèrement étonnés par la fin.

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Thomas Veillet est un chroniqueur financier suisse, connu pour sa capacité à décrypter l’actualité économique et les marchés avec humour, clarté et un sens affûté de la vulgarisation. Ancien trader professionnel à Genève, il a géré l’argent de plusieurs banques et fonds d’investissement. En 2006, il crée une chronique matinale quotidienne sur les marchés financiers, connue pour son ton direct, souvent sarcastique, et sa capacité à rendre la finance aussi accessible qu’un bon polar. Cette chronique est aujourd’hui publiée sur Investir.ch, média financier suisse qu’il a cofondé, et est suivie par des milliers de lecteurs chaque matin. En 2020, Thomas transpose son style unique à l’univers vidéo avec la chaîne Swissquote (FR) sur YouTube, où il commente l’actualité boursière avec une liberté de ton rare dans la finance traditionnelle. Résultat : plus de 55'000 abonnés à ce jour et une communauté en pleine croissance.