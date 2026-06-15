Apparemment, Donald Trump a annoncé à 38 reprises la fin imminente de la guerre en Iran depuis que le conflit à éclaté. Ce sont les médias américains qui le disent. Mais la 38e a l'air d'être la bonne : après quelques atermoiements de dernière minute, Washington et Téhéran ont communiqué sur un accord de principe, qui devrait permettre de prolonger le cessez-le-feu tout en rouvrant le détroit d'Ormuz. La reprise de la navigation est prévue pour vendredi 19 juin.

Le compromis a été trouvé en dépit d'une attaque israélienne au Liban, qui a retardé l'officialisation. Donald Trump n'a pas mâché ses mots, dans un entretien à Axios. Je le cite : "pourquoi Bibi a-t-il lancé cette foutue attaque ? J'étais vraiment furieux. Je le lui ai fait savoir. Il n'a aucun putain de bon sens. Je le lui ai dit". Le président américain a quelques travers, mais pas celui de cacher ce qu'il pense.

La perspective d'un déblocage de la situation au Moyen-Orient avait déjà porté les marchés financiers en fin de semaine dernière. Elle est intervenue dans un contexte d'euphorie liée à l'entrée en bourse de SpaceX, la chimère la mieux valorisée du monde. A l'issue de sa première séance de cotation, la société d'Elon Musk se négociait en hausse de 19% à 161,11 USD (prix d'introduction 135 USD). Sa capitalisation a atteint 2 107 milliards de dollars, ce qui en fait directement la 6e société la mieux valorisée de la planète, derrière les 2 566 MdsUSD d'Amazon. Musk fait le pari que la conquête spatiale ouvrira de nouveaux horizons économiques dans un temps compatible avec l'investissement financier. Le marché a réagi positivement à la bande-annonce. Le film va devoir convaincre.

Grâce à une fin de semaine positive, les indices boursiers, qui sortaient d'une phase de consolidation, ont pu dégager un gain hebdomadaire. L'Europe a un peu réduit l'écart avec les Etats-Unis. Le Stoxx Europe 600 affiche 6,9% de hausse en 2026, pendant que le S&P 500 gagne 8,6%.

Les espoirs d'accalmie en Iran ont provoqué les réactions escomptées. D'abord, le baril de pétrole a décroché parce que l'offre devrait à nouveau croître. Le Brent se négocie autour de 83 USD ce matin, en baisse de 12% sur une semaine et de 21% sur un mois. Ensuite, les obligations sont remontées. La baisse du pétrole rassure sur la trajectoire de l'inflation, qui par ricochet fait reculer les anticipations de taux. Je rappelle que le prix et le rendement des obligations évoluent en sens opposé. Enfin, les actions cycliques et les financières sont remontées, parce que l'horizon économique se dégage. C'est d'ailleurs ce qui explique la surperformance relative de l'Europe la semaine dernière : les indices du Vieux Continent sont riches en banques et en entreprises cycliques (automobile, luxe, transport aérien…).

Cette semaine, les projecteurs seront braqués sur la première décision monétaire de la Réserve fédérale américaine sous la présidence de Kevin Warsh. La perspective d'un accord avec l'Iran devrait simplifier la posture de l'institution, qui pourrait toutefois adopter un ton ferme face à la remontée de l'inflation. Les taux, eux, resteront inchangés pour cette fois. Verdict mercredi. Pour patienter jusque-là, d'autres banques centrales seront sur le pont, tandis que démarre le G7 à Evian. Grâce à la famille d'une de nos stagiaires (un grand merci à eux), une équipe de Zonebourse est aux premières loges pour couvrir l'événement.

Si la Fed et le G7 étaient cerclés de rouge depuis plusieurs mois, un événement non fléché a aussi animé le weekend. L'administration américaine a intimé à Anthropic l'ordre de fermer l'accès des étrangers à la dernière mouture de son IA, Claude Fable 5 et Mythos 5. Anthropic s'est exécuté à contrecœur en s'excusant auprès de ses utilisateurs. Cet épisode est probablement un avant-goût de la suite : le rapport de puissance se jouera aussi entre les modèles d'IA. On est loin des outils qui créaient des images rigolotes et un peu ratées à la demande il y a trois ans. Commentaire de Victor Storchan dans Le Grand Continent, samedi, après avoir constaté le blocage de Claude Fable : "Pour la première fois, un modèle de frontière est traité comme une technologie stratégique, dont l'accès est strictement limité, au nom de la sécurité nationale, à tout ressortissant étranger, qu'il se trouve ou non sur le sol américain, y compris aux développeurs étrangers qui le conçoivent". Je m'étends un peu sur le sujet ce matin parce que c'est un signal de plus de l'importance des IA. De façon plus triviale, ce pourrait être une mauvaise nouvelle pour la valorisation d'Anthropic (ou d'OpenAI), qui cherche à maximiser sa taille en vue d'une introduction en bourse, mais on en parlera une autre fois.

Les autres informations à connaître pour bien commencer la semaine :

Donald Trump ira dîner à Versailles avec Emmanuel Macron mercredi, après le G7. Ce qui n'empêche pas l'administration américaine de menacer la France de taxes de 100% sur le vin si la taxe sur les géants du numérique n'est pas supprimée, selon le NY Post.

Les Suisses rejettent le plafonnement de la population par référendum.

Sur l'agenda macro, et sans faire injure aux banques d'Angleterre, du Brésil, du Japon, d'Australie ou de Suisse, c'est donc la Réserve fédérale qui attirera le feu des projecteurs mercredi.

Sur l'agenda des sociétés : plus grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est Accenture et Orsted, parmi les entreprises en vue.

En Asie-Pacifique, SpaceX et Ormuz suffisent au bonheur des indices. Les marchés avec le plus gros levier s'enflamment : le Japon gagne 4,9% et la Corée du Sud 5,3%. L'Australie (+1,4%), l'Inde (+1,6%) et la Chine continentale (+1,5%) tirent aussi leur épingle du jeu. Hong Kong est un peu moins fringante (+0,4%).

En Europe, la séance démarre à +1,3% pour le CAC 40 (8 464 points). Le SMI repasse les 13 800 points (+0,85%). Le Bel 20 s'adjuge 0,6% à 5 771 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

09h00 : Climat de consommation (SECO) (Suisse)

14h30 : Empire State (NY Fed) juin 2026 (Etats-Unis)

15h15 : Production industrielle mai 2026 (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Aberdeen Group : Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 250 GBX.

Amundi : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 88 EUR à 90 EUR.

Axa : Berenberg maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 57,40 à 77,10 EUR.

Banca Generali : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 61 à 70 EUR.

BE Semiconductor : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 270 à 350 EUR. Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 185 à 270 EUR.

Belimo Holding : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 860 CHF à 1100 CHF.

Corbion : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 19,60 EUR à 24 EUR.

DWS Group : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 65 à 57 EUR.

Eurazeo : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 70 EUR à 69 EUR.

Euronext : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 153 EUR à 154 EUR.

GEA Group : Goldman Sachs passe à neutre depuis l'arrêt de la couverture avec un objectif de cours relevé de 28 EUR à 56 EUR.

Givaudan : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 2875 à 2900 CHF.

Greatland Gold : Macquarie passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours réduit de 780 GBX à 730 GBX.

Partners Group : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 1120 à 960 CHF.

Rio Tinto : Macquarie passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 7700 GBX à 7900 GBX.

Softcat : Citi passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 1550 GBX à 1950 GBX.

Soitec : UBS passe de neutre à vendre avec un objectif de cours relevé de 26 à 85 EUR.

Swatch Group : BNP Paribas maintient sa recommandation de sousperformance et relève l'objectif de cours de 140 à 160 CHF.

Swissquote Group Holding : Goldman Sachs reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 48 à 45 CHF.

Taylor Wimpey : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 100 GBX à 70 GBX.

UCB : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 310 à 300 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 105 EUR à 100 EUR.

Vistry Group : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 430 GBX à 210 GBX.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

La FDA approuve l'extension d'indication du traitement de Sanofi contre le diabète de type 1, incluant les enfants.

Saint-Gobain poursuit son recentrage avec la cession de ses activités nordiques de distribution.

Schneider Electric et Hon Hai (Foxconn) vont collaborer sur les centres de données dédiés à l'IA.

Renault inaugure un nouveau pôle de production pour le Boreal en Turquie.

Renault et Thales présentent un véhicule tactique destiné aux forces militaires terrestres.

Dassault Systèmes réalise une émission obligataire de 1 MdEUR.

Alstom envisage de céder une usine à l'allemand Rheinmetall, selon La Lettre.

JCDecaux lance un programme de rachat d'actions de 0,15% de son capital.

Le regroupement d'actions Worldline finalisé.

Inventiva rembourse ses prêts BEI, rachète une partie des BSA BEI et émet les deux premières tranches de son nouveau financement.

Drone Volt renforce sa présence dans l'énergie en Norvège et en Australie.

Herige prévoit une acquisition en Loire-Atlantiqu.

TBSO met en œuvre un contrat de liquidité avec TSAF.

Forsee Power fournit ses systèmes Pulse Plus Rail à Wabtec.

Graines Voltz met fin à son contrat de liquidité conclu avec Gilbert Dupont.

LightOn adapte son modèle open source de compréhension documentaire à la langue arabe.

Les principales publications du jour: Aéroports de Paris (trafic mensuel).

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

HSBC exposée à hauteur de 400 MUSD face au groupe émirati IFFCO après l'échec des négociations sur la dette.

Allianz en pole position pour le rachat de HSBC Life Singapore.

Nordea intègre l'OMX Copenhague au détriment de Bavarian Nordic.

AstraZeneca reçoit le feu vert de la FDA pour la combinaison Truqap dans le cancer de la prostate avec déficit en PTEN.

Shell envisage la cession de ses parcs éoliens en mer.

Rheinmetall s'inquiète pour le projet de char franco-allemand face aux réductions budgétaires.

Holcim obtient le feu vert conditionnel de la Commission européenne pour l'acquisition de l'allemand Xella pour 1,85 MdEUR.

Telia signe un protocole d'accord avec KTH et Brookfield pour des applications d'IA souveraine.

Partners Group dément les rumeurs de gel de ses fonds evergreen et exclut toute modification de leurs conditions de liquidité.

Avolta refinance partiellement 750 millions d'euros d'obligations de premier rang.

Les actionnaires d'Aedifica approuvent la fusion avec Cofinimmo.

D'Amérique du Nord

SpaceX concrétise son introduction en bourse.

Amazon aurait alerté sur les modèles d'IA d'Anthropic avant les restrictions imposées par le gouvernement américain.

Une usine de composants d'iPhone (Apple) de Tata en Inde accusée de polluer les eaux agricoles.

Mark Zuckerberg admet que Meta a commis des erreurs dans la réorganisation de ses effectifs liée à l'IA.

Walmart convoquée par le régulateur chinois pour des questions de sécurité alimentaire.

Woodside Energy serait dans le collimateur d'Exxon, selon Bloomberg.

Amgen condamné à verser 20,2 millions de dollars dans un litige sur des brevets d'anticorps.

OpenAI serait visée par une enquête d'un collectif de procureurs généraux, a appris Reuters.

D'Asie et d'ailleurs

SK Hynix vise une cotation sur le Nasdaq en août.

Le holding du prince saoudien Alwaleed bin Talal, Kingdom Holding, en vive hausse après sa plus-value sur SpaceX.

Geely Automobile se recentre sur sa filiale cotée à Hong Kong et rationalise ses autres activités.

Transurban cède sa participation dans une concession canadienne pour 280 millions de dollars canadiens; le trafic a ralenti en mai.

Toyota remporte la 94e édition des 24 Heures du Mans.

Atlas Arteria repousse une offre de rachat d'IFM Investors.

La justice australienne rejette le recours du japonais Inpex pour stopper la grève sur son site de GNL.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.