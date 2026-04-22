Le statu quo persiste toujours chez Danaher, qui publiait hier ses résultats du premier trimestre.

Les trois premiers mois de l'exercice fiscal 2026 sont à tous égards comparables aux trois premiers mois de l'exercice précédent, tant au niveau des revenus - qui augmentent à un rythme à peine supérieur à l'inflation - que du profit.

Mais l'actualité de la période écoulée a surtout été marquée par l'annonce, en février dernier, du rachat de la société californienne Masimo, connue pour ses dispositifs de mesure de l'oxygénation, et qui viendra renforcer le segment diagnostics de Danaher.

Le conglomérat basé à Washington reste englué dans un pénible épisode de stagnation, reflet sans doute d'une conjoncture toujours très difficile dans les industries des sciences de la vie où évoluent ses clients. Son chiffre d'affaires et son cash flow libre stagnent ainsi tous les deux depuis désormais six ans.

La situation est d'autant plus critique qu'entre-temps le groupe fondé par les frères Rales, dont l'action fut pendant longtemps le titre le plus performant du S&P 500, a dépensé la bagatelle de 18 milliards de dollars en acquisitions, pour l'instant sans retour sur investissement tangible.

Le dernier réel coup de fouet aux résultats date de 2020, avec le rachat à 21 milliards de dollars de Cytiva, l'ex-division biopharma de General Electric, autre conglomérat alors en difficulté, mais récemment restructuré avec brio par - ça ne s’invente pas - l’ancien directeur général de Danaher Larry Culp.

Il faut certes rappeler que le spin-off de Veralto - l'ancienne division spécialisée dans le traitement de l'eau - a extrait du périmètre près d'un milliard de cash flow libre. Il n'en demeure pas moins que la performance économique de Danaher est décevante depuis quelque temps, et vient ternir le tableau d'un groupe autrefois réputé pour être l'un des acquéreurs les plus astucieux du marché américain.

Danaher devra assurer un solide éventail de synergies s'il veut espérer créer de la valeur sur l'acquisition de Masimo, car il met 9,9 milliards de dollars sur la table pour racheter une entreprise qui réalisait l'an dernier 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires - un chiffre qui a doublé en dix ans - et 350 millions de dollars de résultat d'exploitation avant amortissements, ou EBITDA.