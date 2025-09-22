(Zonebourse avec Reuters) Le durcissement des règles d'immigration aux États-Unis, notamment l'introduction par le président Donald Trump d'une taxe de 100 000 dollars sur les nouveaux visas H-1B, a déclenché une réaction rapide de plusieurs gouvernements à travers le monde, qui y voient une opportunité d'attirer scientifiques et ingénieurs hautement qualifiés pour renforcer leurs propres industries.

Très utilisé par les entreprises technologiques américaines pour recruter des travailleurs étrangers, en particulier d’Inde et de Chine, le visa H-1B est au cœur du nouveau dispositif annoncé vendredi dans le cadre du durcissement global de la politique migratoire de l’administration Trump, aussi bien sur le plan légal que illégal.

Offensive des capitales pour séduire les talents

En Corée du Sud, le chef de cabinet présidentiel Kang Hoon-sik a indiqué lundi avoir demandé aux ministères d’examiner comment tirer parti de cette décision américaine pour faire revenir ou attirer des talents étrangers. Le budget 2026 du pays mettra notamment l’accent sur des secteurs technologiques clés, dont l’intelligence artificielle.

Au Royaume-Uni, le Financial Times rapporte que le Premier ministre Keir Starmer envisage la suppression de certains frais de visa pour les profils très qualifiés, une réforme en discussion depuis plusieurs semaines, mais relancée par la décision américaine, qui a "donné de l’élan" aux partisans d’un système plus ouvert.

En Allemagne, le président de la fédération numérique Bitkom, Bernhard Rohleder, a estimé que cette nouvelle politique américaine pourrait représenter "une opportunité pour l’Allemagne et l’Europe" de capter une partie des talents mondiaux.

La Corée et la Chine à l’offensive

Selon un rapport publié en juin par la Chambre coréenne de commerce et d’industrie, la Corée du Sud, pourtant siège des géants technologiques Samsung et LG Electronics, enregistre une fuite croissante de ses talents vers l’étranger. En 2024, le pays affichait une perte nette de 0,36 expert en intelligence artificielle pour 10 000 habitants, le plaçant au 35e rang sur 38 au sein de l’OCDE. À titre de comparaison, le Luxembourg enregistrait un gain de 8,92, l’Allemagne 2,13 et les États-Unis 1,07.

Face à cette tendance, Séoul a lancé en septembre 2024 un nouveau visa baptisé K-Tech Pass, destiné aux ingénieurs formés dans les 100 meilleures universités mondiales. L’objectif est de délivrer 1 000 de ces visas d’ici 2030.

La Chine s’apprête également à introduire une nouvelle catégorie de visa "K", destinée aux talents dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. À partir du 1er octobre, ce visa permettra aux candidats retenus d’entrer, d’étudier et de travailler en Chine sans obligation préalable d’avoir une offre d’emploi ou un poste de recherche, selon les directives publiées par Pékin.

Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas commenté directement la mesure américaine, mais a réaffirmé que la Chine "accueille favorablement les talents de haut niveau venus du monde entier".

Alors que les États-Unis semblent resserrer leurs frontières aux talents étrangers, une course mondiale s’intensifie pour les attirer ailleurs, et avec elle, un possible renversement de la dynamique de fuite des cerveaux.