Chargeurs accroit de 2% son CA organique au troisième trimestre

Compagnie Chargeurs Invest affiche au titre du 3e trimestre 2025, un chiffre d'affaires de 164,2 millions d'euros, en hausse de 2,3% en données organiques et quasi-stable (-0,7%) en données publiées, par rapport à la même période de 2024.



Il explique que 'cette solide performance est tirée par la poursuite des très fortes croissances organiques de Museum Studio et Personal Goods, de respectivement +14,6% et +13,5%, et par la très bonne performance de Luxury Fibers de +15,8% en données organiques'.



Le groupe ajoute confirmer pleinement sa stratégie de développement et de

valorisation de son portefeuille d'actifs, qu'il s'agisse des actifs établis de longue date ou des actifs développés plus récemment en son portefeuille.



'La dynamique commerciale de la deuxième partie d'année est particulièrement favorable et augure d'un exercice 2026 qui devrait, à conditions macroéconomiques semblables, être prometteur', commente son PDG Michaël Fribourg.