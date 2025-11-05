Compagnie Chargeurs Invest affiche au titre du 3e trimestre 2025, un chiffre d'affaires de 164,2 millions d'euros, en hausse de 2,3% en données organiques et quasi-stable (-0,7%) en données publiées, par rapport à la même période de 2024.
Il explique que 'cette solide performance est tirée par la poursuite des très fortes croissances organiques de Museum Studio et Personal Goods, de respectivement +14,6% et +13,5%, et par la très bonne performance de Luxury Fibers de +15,8% en données organiques'.
Le groupe ajoute confirmer pleinement sa stratégie de développement et de valorisation de son portefeuille d'actifs, qu'il s'agisse des actifs établis de longue date ou des actifs développés plus récemment en son portefeuille.
'La dynamique commerciale de la deuxième partie d'année est particulièrement favorable et augure d'un exercice 2026 qui devrait, à conditions macroéconomiques semblables, être prometteur', commente son PDG Michaël Fribourg.
Compagnie Chargeurs Invest (ex Chargeurs SA) est leader mondial sur des marchés de niche à forte valeur ajoutée. Le groupe est organisé autour de trois pôles d'activités stratégiques : Culture & Education, Mode & Savoir-faire, et Matériaux Innovants.
- Pôle Culture & Education. Il comprend Museum Studio, leader mondial de la création de contenus culturels pour les institutions et les marques ;
- Pôle Mode & Savoir-faire. Il regroupe Chargeurs PCC, leader mondial des entoilages pour les industries du luxe et de la mode, Chargeurs Luxury Fibers, leader mondial des fibres de laine mérinos haut de gamme et traçables, et Chargeurs Personal Goods, une ligne de métier dédiée au développement de marques d'accessoires et de biens personnels de luxe.
- Pôle Matériaux Innovants. Il regroupe Novacel, leader mondial des solutions de surfaces à haute technicité.
