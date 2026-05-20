Compagnie Chargeurs Invest annonce la finalisation de la cession majoritaire et le transfert de propriété de Novacel à KPS Capital Partners, générant un produit de cession en numéraire de 225 MEUR avant réinvestissement et cristallisant une plus-value estimée à environ 50 MEUR.
"Ce produit de cession, qui confirme l'Actif net réévalué du groupe, reflète la grande qualité de Novacel, un actif qui a généré un fort retour sur investissement ces dix dernières années et ainsi un résultat patrimonial très favorable pour le groupe", affirme la société.
Chargeurs prendra part à la création de valeur future de Novacel à travers un intérêt financier minoritaire de 17%, quantum qui tient compte des allocations finales retenues entre Chargeurs et KPS, en tenant compte de leurs stratégies patrimoniales.
Le produit de cession permettra le renforcement du bilan, le développement des autres métiers du portefeuille et le versement d'un dividende exceptionnel d'ici au 30 juin 2027 qui, sous réserve de l'accord des organes de gouvernance, pourrait s'élever à 1,50 EUR par titre.
Avec la sortie de Novacel de son périmètre de consolidation, Chargeurs affirme ainsi "franchir une nouvelle étape décisive dans sa transformation stratégique" et "parachever le repositionnement de son portefeuille d'actifs autour des contenus et savoir-faire d'excellence".
Compagnie Chargeurs Invest est leader mondial sur des marchés de niche à forte valeur ajoutée. Le groupe est organisé autour de trois pôles d'activités stratégiques : Culture & Education, Mode & Savoir-faire, et Matériaux Innovants.
- Pôle Culture & Education. Il comprend Museum Studio, leader mondial de la création de contenus culturels pour les institutions et les marques ;
- Pôle Mode & Savoir-faire. Il regroupe Chargeurs PCC, leader mondial des entoilages pour les industries du luxe et de la mode, Chargeurs Luxury Fibers, leader mondial des fibres de laine mérinos haut de gamme et traçables, et Chargeurs Personal Goods, une ligne de métier dédiée au développement de marques d'accessoires et de biens personnels de luxe.
- Pôle Matériaux Innovants. Il regroupe Novacel, leader mondial des solutions de surfaces à haute technicité (activité en voie de cession).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.