Compagnie Chargeurs Invest (ex Chargeurs SA) est leader mondial sur des marchés de niche à forte valeur ajoutée. Le groupe est organisé autour de trois pôles d'activités stratégiques : Culture & Education, Mode & Savoir-faire, et Matériaux Innovants. - Pôle Culture & Education. Il comprend Museum Studio, leader mondial de la création de contenus culturels pour les institutions et les marques ; - Pôle Mode & Savoir-faire. Il regroupe Chargeurs PCC, leader mondial des entoilages pour les industries du luxe et de la mode, Chargeurs Luxury Fibers, leader mondial des fibres de laine mérinos haut de gamme et traçables, et Chargeurs Personal Goods, une ligne de métier dédiée au développement de marques d'accessoires et de biens personnels de luxe. - Pôle Matériaux Innovants. Il regroupe Novacel, leader mondial des solutions de surfaces à haute technicité.