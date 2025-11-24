Compagnie Chargeurs Invest annonce avoir conclu un accord de négociations exclusives avec KPS Capital Partners en vue d'un projet de cession de Novacel, par lequel le groupe entend "tirer parti de la création de valeur déjà matérialisée".
Cette cession permettrait de renforcer les fonds propres de Chargeurs, à même de contribuer à accélérer son développement concomitamment à une forte réduction de ses besoins et charges financières, ainsi que le potentiel versement d'un dividende exceptionnel.
Chargeurs souhaite néanmoins prendre part à l'accélération future du développement de Novacel, en tant qu'investisseur et partenaire minoritaire à hauteur de 25% dans cette société de films de process industriels et de protection de surfaces.
À ce stade préliminaire, les parties n'ont pas conclu d'accord engageant pour la cession, mais sont en négociations en vue d'une transaction qui serait exclusivement réalisée en numéraire et qui pourrait intervenir au cours du 1er semestre 2026.
Compagnie Chargeurs Invest (ex Chargeurs SA) est leader mondial sur des marchés de niche à forte valeur ajoutée. Le groupe est organisé autour de trois pôles d'activités stratégiques : Culture & Education, Mode & Savoir-faire, et Matériaux Innovants.
- Pôle Culture & Education. Il comprend Museum Studio, leader mondial de la création de contenus culturels pour les institutions et les marques ;
- Pôle Mode & Savoir-faire. Il regroupe Chargeurs PCC, leader mondial des entoilages pour les industries du luxe et de la mode, Chargeurs Luxury Fibers, leader mondial des fibres de laine mérinos haut de gamme et traçables, et Chargeurs Personal Goods, une ligne de métier dédiée au développement de marques d'accessoires et de biens personnels de luxe.
- Pôle Matériaux Innovants. Il regroupe Novacel, leader mondial des solutions de surfaces à haute technicité.
