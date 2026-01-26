Chargeurs va céder le contrôle de Novacel à KPS Capital Partners
Compagnie Chargeurs Invest annonce la signature d'une promesse d'achat irrévocable avec l'investisseur américain KPS Capital Partners, pour lui céder le contrôle de Novacel, dans la continuité de l'entrée en négociations exclusives annoncée en novembre dernier.
Le groupe français demeurerait actionnaire minoritaire à hauteur de 25%, afin de prendre part à l'accélération du développement de Novacel, en bénéficiant de la solidité industrielle et financière de son nouveau partenaire majoritaire.
Chargeurs recevrait un produit de cession exclusivement en numéraire d'environ 230 MEUR pour la cession de l'intégralité de Novacel et réinvestirait environ 30 MEUR de ce montant afin de conserver une participation minoritaire de 25%.
Le produit de cession permettra le renforcement du bilan, le développement des autres métiers du portefeuille et le versement d'un dividende exceptionnel d'ici au 30 juin 2027 qui, sous réserve de l'accord des organes de gouvernance, pourrait s'élever à 1,50 EUR par titre.
La transaction envisagée reste soumise notamment à la signature des accords définitifs et aux autorisations réglementaires usuelles en la matière, et sa finalisation est prévue pour le 2e trimestre 2026.
Compagnie Chargeurs Invest (ex Chargeurs SA) est leader mondial sur des marchés de niche à forte valeur ajoutée. Le groupe est organisé autour de trois pôles d'activités stratégiques : Culture & Education, Mode & Savoir-faire, et Matériaux Innovants.
- Pôle Culture & Education. Il comprend Museum Studio, leader mondial de la création de contenus culturels pour les institutions et les marques ;
- Pôle Mode & Savoir-faire. Il regroupe Chargeurs PCC, leader mondial des entoilages pour les industries du luxe et de la mode, Chargeurs Luxury Fibers, leader mondial des fibres de laine mérinos haut de gamme et traçables, et Chargeurs Personal Goods, une ligne de métier dédiée au développement de marques d'accessoires et de biens personnels de luxe.
- Pôle Matériaux Innovants. Il regroupe Novacel, leader mondial des solutions de surfaces à haute technicité.
