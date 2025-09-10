Chargeurs voit son ROPA reculer de 11% au premier semestre

Compagnie Chargeurs Invest publie une perte nette part du groupe creusée à 8,3 millions d'euros au titre du premier semestre 225, contre 3,5 MEUR un an auparavant, et un ROPA (résultat opérationnel des activités) en baisse de 11,2% à 15,1 MEUR.



Il explique que ce ROPA a été impacté par l'attentisme des clients de Chargeurs PCC, mais soutenu par une très solide performance de Novacel et Museum Studio, avec des taux de marges opérationnelles accrues à 5,7% et 11,2% respectivement.



Son chiffre d'affaires est resté quasi stable (-0,6%) à 372,2 MEUR (-1,7% en organique) avec une 'bonne performance du portefeuille d'actifs, portée par la très forte dynamique des nouveaux métiers et la bonne résilience des métiers historiques'.



Chargeurs revendique en outre un actif net réévalué de 583 MEUR au 30 juin, soit 24,2 EUR par action, contre 24,1 EUR six mois plus tôt, tiré par un impact positif lié aux performances opérationnelles des actifs et à l'évolution des multiples de marché.