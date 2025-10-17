Charles Schwab : Jefferies maintient son conseil après les résultats

Jefferies maintient son conseil à l'achat et son objectif de cours de 114 $ après la publication des résultats du 3e trimestre 2025.



'Suite aux résultats du 3e trimestre 2025 et aux scénarios financiers actualisés de l'exercice 2025 par la direction, nous relevons nos estimations de BPA pour le 4e trimestre 2025 et 2026 de respectivement +2,4 % et +1,5 %' indique Jefferies.



L'analyste estime que les indicateurs du 3e trimestre 2025 ont été globalement meilleurs que prévu, les activités de trading, les niveaux de trésorerie des clients et les soldes de prêts sur titres et de prêts bancaires préparant un 4e trimestre 2025 solide.



'Le résultat net part du groupe continue de progresser et nous pensons que Charles Schwab est bien positionné pour une croissance de premier plan dans le secteur' rajoute le bureau d'analyse en conclusion.