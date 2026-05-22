Chery Automobile Co., Ltd. surfe sur une mutation industrielle majeure, mais le tableau n'est pas sans zones d'ombre. Si les ventes restent solides et les marges s'améliorent, les bénéfices semblent sous pression.

La politique industrielle de la Chine, pilotée par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, dicte désormais sa loi sur le marché automobile mondial en dopant ses exportations et en imposant la transition vers l'electrique.

À l'échelle mondiale, les données de l'Organisation internationale des constructeurs automobiles (OICA) font état de ventes frôlant les 99,8 millions d'unités en 2025, prolongeant la reprise au-delà des sommets pré-pandémiques.

Il ne s'agit pas d'un simple coup de chance. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que les véhicules électriques capteront plus de 40% des ventes mondiales d'ici 2030, contre un peu plus de 20% en 2024. Cette trajectoire contraint les constructeurs historiques à intensifier leur production de véhicules électriques sous peine de perdre toute pertinence.

En Chine, l'AIE indique que l'électrique représente déjà près de la moitié des immatriculations de véhicules neufs, plaçant le marché à l'avant-garde de cette mutation globale. Une fois ce seuil franchi, l'industrie entre dans une phase de 'courbe en S' effrénée : ce point d'inflexion où la technologie se démocratise, où les ventes s'envolent et où la chute des coûts de production permet au marché de croître à une vitesse fulgurante.

Chery Automobile, constructeur chinois de véhicules de tourisme résolument tourné vers l'export, se trouve au cœur de cette expansion pilotée par les pouvoirs publics. Sa croissance dépend désormais de sa capacité à maîtriser l'échelle de l'électrique, à s'internationaliser et à écraser la concurrence sur les coûts.

L'illusion des marges ?

Le premier trimestre 2026 de Chery Automobile livre un message ambivalent : le chiffre d'affaires a reculé de 3,4% sur un an, s'établissant à 65,9 milliards de CNY contre 68,2 milliards. Le point saillant réside toutefois dans les marges, qui se sont améliorées. Le bénéfice brut a bondi de 24,9% pour atteindre 10,6 milliards de CNY, portant la marge brute de 12,4% à 16%. Cela suggère une meilleure optimisation du mix produit, un contrôle des coûts accru et une part plus importante de ventes sur le haut de gamme ou à l'export.

Le bénéfice net a cependant chuté de 10,3% à 4,2 milliards de CNY, plombé par l'alourdissement des dépenses de R&D et des frais commerciaux. Le groupe investit massivement dans l'électrification et son déploiement international, ce qui explique ce décalage.

En somme, Chery Automobile a réussi à vendre 'mieux', mais pas à moindre coût. Le prix de la compétitivité grimpe plus vite que les retombées immédiates.

Une décote sans enthousiasme

Le titre Chery Automobile a lâché 8,9% sur l'année en cours, une performance peu reluisante pour une valeur automobile, d'autant que l'action reste bien en deçà de son sommet sur 52 semaines à 35 CNY. À 28,1 CNY, le marché semble douter de la pérennité de l'optimisme récent.

La valorisation illustre clairement ce scepticisme : le PER prospectif s'établit à 6,5 sur la base des résultats estimés pour l'exercice 2026, contre 8,1 l'an dernier. Les investisseurs paient donc moins cher les profits futurs, alors même que les analystes se montrent plus confiants. Le rendement du dividende était de 3,1% en 2025, mais les 7,7% attendus d'ici 2028 suggèrent que la thèse d'investissement repose davantage sur les versements aux actionnaires que sur la croissance pure.

Parallèlement, l'unanimité règne chez les cinq analystes qui suivent la valeur, tous à l'achat avec un objectif de cours de 35,3 CNY, soit un potentiel de hausse de 46,1%. Un tel écart entre le consensus et le cours de bourse incite à se demander ce que le marché perçoit et que les analystes ignorent. L'action n'est pas chère, mais elle manque manifestement de crédibilité aux yeux des investisseurs.

La croissance a un prix

Chery Automobile apparaît comme une entreprise luttant pour préserver sa pertinence sur un marché en mutation rapide. Si la stratégie est cohérente, elle engendre des tensions financières. L'augmentation des dépenses, les risques d'exécution sur de nouveaux marchés et l'impératif d'innovation technologique pourraient peser sur la rentabilité. En cas de ralentissement de la croissance ou de revers à l'international, le fossé entre les attentes et la réalité pourrait vite devenir intenable.