Chevron et Quantum Energy auraient des visées sur les actifs internationaux de Lukoil
La major pétrolière américaine Chevron et le groupe de capital-investissement Quantum Energy Partners auraient uni leurs forces pour racheter les actifs internationaux du géant pétrolier russe Lukoil, valorisés 22 milliards de dollars, selon les informations du Financial Times.
La rumeur avait couru, durant l'automne, que Chevron s'intéressait à ces actifs, courtisés par ailleurs par le saoudien Midad Energy. Les noms de Carlyle et International Holding Company circulent aussi. Les actifs internationaux de Lukoil comprennent des activités de production, de raffinage et plus de 2 000 stations-service.
L'offre conjointe, qui verrait les deux partenaires se partager le portefeuille, repose sur une stratégie de détention à long terme conçue pour séduire l'administration Trump, selon le FT. Washington voit d'un bon oeil ce transfert de ressources énergétiques stratégiques vers des propriétaires-exploitants américains, préférant cette solution pérenne à une opération spéculative ou à une acquisition par des entités jugées trop proches du Kremlin. Le Trésor américain a accordé une dérogation pour négocier jusqu'au 17 janvier.
Chevron Corporation figure parmi les principaux groupes pétroliers et gaziers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et distribution (75,7%) : détention, à fin 2024, de 8 raffineries (2,8 millions de barils de produits vendus par jour) et d'un réseau de près de 13 700 stations-service sous les enseignes Chevron, Texaco et Caltex dans le monde. Le groupe développe également des activités de transport de pétrole et de gaz naturel et de production de produits pétrochimiques et plastiques ;
- exploration et production de pétrole et de gaz naturel (24,2%) : 1,6 million de barils de pétrole brut, 0,4 million de barils de gaz naturel liquéfié, et 231,6 millions de m3 de gaz naturel produits par jour en 2024 ;
- autres (0,1%).
55,8% du CA est réalisé à l'international.
