Chevron et Quantum Energy auraient des visées sur les actifs internationaux de Lukoil

La major pétrolière américaine Chevron et le groupe de capital-investissement Quantum Energy Partners auraient uni leurs forces pour racheter les actifs internationaux du géant pétrolier russe Lukoil, valorisés 22 milliards de dollars, selon les informations du Financial Times.

La rumeur avait couru, durant l'automne, que Chevron s'intéressait à ces actifs, courtisés par ailleurs par le saoudien Midad Energy. Les noms de Carlyle et International Holding Company circulent aussi. Les actifs internationaux de Lukoil comprennent des activités de production, de raffinage et plus de 2 000 stations-service.



L'offre conjointe, qui verrait les deux partenaires se partager le portefeuille, repose sur une stratégie de détention à long terme conçue pour séduire l'administration Trump, selon le FT. Washington voit d'un bon oeil ce transfert de ressources énergétiques stratégiques vers des propriétaires-exploitants américains, préférant cette solution pérenne à une opération spéculative ou à une acquisition par des entités jugées trop proches du Kremlin. Le Trésor américain a accordé une dérogation pour négocier jusqu'au 17 janvier.